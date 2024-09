Pour le déploiement rapide et mobile des applications, Comdata a choisi IBM MobileFirst comme plateforme de développement, et a choisi PointSource, un IBM Business Partner, pour gérer le développement et la conception. « L'équipe de PointSource s'est montrée à la hauteur de notre engagement agressif en faveur d'une livraison rapide - il s'agit d'un excellent partenariat », déclare M. Pierce. « Nous savions qu'il nous fallait une base de données NoSQL qui s'adapterait facilement, car nous avions prévu une mise à jour rapide de l'application. Cela nous a amenés à IBM Cloudant, qui présentait l'avantage supplémentaire d'offrir des capacités géospatiales matures et sophistiquées ».

IBM MobileFirst a fourni une plateforme complète et ouverte pour créer, tester, exécuter et gérer la nouvelle application mobile de Symantec, réduire le délai de mise sur le marché et renforcer la gouvernance et la sécurité des applications mobiles.

La sélection d'IBM Cloudant a offert à Comdata une base de données flexible, évolutive et entièrement gérée dans le cloud, soutenue par une équipe technique experte. Comdata a déployé la solution IBM Cloudant sur l'infrastructure IBM Cloud. « En choisissant IBM Cloud, nous disposions de tous les éléments majeurs - cloud et logiciels - d'IBM, et nous nous sentions donc bien positionnés pour réussir. Comme l'équipe IBM Cloudant connaissait très bien IBM Cloud, nous étions convaincus qu'elle en tirerait les meilleures performances », ajoute M. Pierce.

L'utilisation de la plateforme IBM Cloud a également permis à Comdata d'éviter les coûts d'investissement et les retards liés au déploiement de sa propre infrastructure, ce qui simplifie l'investissement et accélère la création de valeur. M. Pierce précise : « Avec IBM Cloud, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper du fonctionnement de l'infrastructure physique, ce qui nous permet de nous concentrer entièrement sur la création d'une excellente application mobile pour l'entreprise. »

En utilisant les technologies d'IBM, Comdata et PointSource ont livré avec succès la première version de leur logiciel d'application mobile en seulement douze semaines. « Nos entreprises sponsors ont été ravies de voir l'application se développer aussi rapidement », affirme M. Pierce. « L'équipe technique d'IBM Cloudant a joué un rôle important et nous a aidés à nous familiariser rapidement avec la plateforme. »