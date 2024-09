La réalisation de travaux de construction et de maintenance dans des lieux tels que des hôpitaux, des centres de données et des hôtels, est par nature complexe. Le travail de Climava nécessite non seulement des compétences spécifiques, mais aussi une orchestration efficace des tâches et une flexibilité organisationnelle. L’entreprise de construction, d’ingénierie et de maintenance se distingue de la concurrence grâce à une équipe principale hautement qualifiée.Elle est fière de sa capacité à fournir un travail de qualité tout en respectant des délais serrés dans le cadre de projets de grande envergure.

De la mise à jour des systèmes CVC dans les salles d’opération d’un centre chirurgical de Barcelone à la modernisation des systèmes utilitaires d’un hôtel de luxe à Budapest, du déploiement d’équipements pour le supercalculateur MareNostrum du Barcelona Supercomputing Center à l’installation d’un hangar gonflable à Djeddah, en Arabie saoudite, les activités de Climava couvrent tous types d’industries, dans le monde entier.

Pour atteindre ses objectifs de qualité, d’efficacité et ses objectifs métier, Climava gère un large éventail de variables et la logistique de chaque projet à partir d’une solution ERP SAP. Climava exécutait SAP sur ses propres systèmes sur site et employait du personnel pour maintenir son infrastructure. Cependant, alors que Climava se développait et s’efforçait de suivre le rythme des projets et l’évolution rapide des besoins de ses clients, ses systèmes informatiques vieillissants devenaient de plus en plus coûteux et difficiles à gérer.

Entre les pannes de système et les problèmes de sécurité, le niveau de stress ressenti au sein de Climava continuait d’augmenter. L’indisponibilité du système retardait les soumissions d’offres et compliquaient l’exécution des projets. De plus, les problèmes persistants liés aux sauvegardes exposaient l’entreprise à un risque de pertes de données critiques. Compte tenu des défis permanents en termes de gestion et des coûts élevés liés aux mises à niveau régulières de l’infrastructure et au personnel informatique spécialisé, Climava souhaitait se tourner vers une nouvelle solution.

Plutôt que de chercher un fournisseur de solutions, Climava s’est mis à la recherche d’un partenaire technologique. L’objectif de Climava était de trouver une entreprise à laquelle elle et les autres sociétés de son groupe pourraient confier la gestion permanente de leurs environnements informatiques et de leurs besoins. Sur la recommandation d’un conseiller, Climava a décidé de s’associer à 3Hold Technologies, un groupe de conseil spécialisé dans SAP et le cloud.