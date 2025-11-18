Dans plusieurs installations de soins de longue durée, les services de laboratoire sont souvent truffés d’inefficacités. Les commandes du laboratoire sont fréquemment écrits à la main, faxées ou envoyées par e-mail. Les données des patients sont saisies manuellement dans les dossiers de santé électroniques (DSE), ce qui entraîne des saisies en double, des erreurs et des workflows lents. Tout cela implique que le traitement des résultats de laboratoire critiques prend plus de temps, tandis que les tâches administratives s'accumulent pour les équipes infirmières déjà surchargées. Ces problèmes compromettent la qualité et la conformité des soins tout en augmentant les coûts opérationnels.

Clariti Diagnostics Laboratories a été fondée pour résoudre ces problèmes. Basé à Columbus, dans l'Ohio, ce laboratoire clinique certifié CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) dessert les maisons de retraite, les résidences médicalisées et d'autres prestataires de soins de longue durée dans tout l'État. Outre des services mobiles de phlébotomie, Clariti propose une gamme complète de services de diagnostic, notamment en chimie, hématologie, microbiologie, réaction en chaîne par polymérase (PCR) moléculaire et pharmacogénomique.

Clariti a vu une opportunité de moderniser les services de laboratoire et d'éliminer les processus papier, les plannings rigides et les opportunités de facturation manquées. Pour remédier aux inefficacités qui frappent les installations de soins de longue durée, ils ont décidé de créer une solution qui éliminerait les points de friction courants et transformerait les diagnostics pour les prestataires et les patients. Son objectif était double : éliminer les obstacles opérationnels pour les clients et renforcer leur propre capacité à fournir des services de laboratoire précis, opportuns à l’échelle.

