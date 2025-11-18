Clariti Diagnostics et CTI Global améliorent leur efficacité et réduisent leurs coûts grâce aux solutions d'intelligence artificielle IBM watsonx
Dans plusieurs installations de soins de longue durée, les services de laboratoire sont souvent truffés d’inefficacités. Les commandes du laboratoire sont fréquemment écrits à la main, faxées ou envoyées par e-mail. Les données des patients sont saisies manuellement dans les dossiers de santé électroniques (DSE), ce qui entraîne des saisies en double, des erreurs et des workflows lents. Tout cela implique que le traitement des résultats de laboratoire critiques prend plus de temps, tandis que les tâches administratives s'accumulent pour les équipes infirmières déjà surchargées. Ces problèmes compromettent la qualité et la conformité des soins tout en augmentant les coûts opérationnels.
Clariti Diagnostics Laboratories a été fondée pour résoudre ces problèmes. Basé à Columbus, dans l'Ohio, ce laboratoire clinique certifié CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) dessert les maisons de retraite, les résidences médicalisées et d'autres prestataires de soins de longue durée dans tout l'État. Outre des services mobiles de phlébotomie, Clariti propose une gamme complète de services de diagnostic, notamment en chimie, hématologie, microbiologie, réaction en chaîne par polymérase (PCR) moléculaire et pharmacogénomique.
Clariti a vu une opportunité de moderniser les services de laboratoire et d'éliminer les processus papier, les plannings rigides et les opportunités de facturation manquées. Pour remédier aux inefficacités qui frappent les installations de soins de longue durée, ils ont décidé de créer une solution qui éliminerait les points de friction courants et transformerait les diagnostics pour les prestataires et les patients. Son objectif était double : éliminer les obstacles opérationnels pour les clients et renforcer leur propre capacité à fournir des services de laboratoire précis, opportuns à l’échelle.
Afin de moderniser les opérations de laboratoire, Clariti s'est associé à CTI Global pour déployer LifeHealth, un assistant médical virtuel développé à partir du portefeuille IBM watsonx.
LifeHealth s'intègre directement aux systèmes de DME, automatisant les demandes de laboratoire, la répartition des prélèvements sanguins, la facturation et le reporting des résultats. Le studio IA IBM watsonx.ai permet un développement évolutif de l'IA, et la solution d'automatisation IBM watsonx Orchestrate rassemble tout cela. Watsonx Orchestrate agit comme le maillon central de la plateforme LifeHealth, coordonnant les agents IA, les systèmes de laboratoire et les workflows du personnel. En automatisant les tâches en plusieurs étapes telles que l'acheminement des demandes, le suivi des échantillons et les mises à jour de facturation, la solution supprime les transferts manuels et permet un flux d'informations continu tout au long du continuum de soins.
Ensemble, ces fonctionnalités ont permis de transformer les processus manuels de Clariti en un système entièrement numérique et sans papier, réduisant ainsi la charge administrative et permettant des interactions précises et en temps réel entre les laboratoires et les établissements de soins de longue durée.
« Grâce à IBM Watsonx, qui alimente LifeHealth, nous avons créé une plateforme qui non seulement automatise les workflows des laboratoires, mais connecte également de manière intelligente Clariti aux systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) de ses clients, rationalisant ainsi la continuité des informations de santé et la coordination des soins dans les établissements de soins de longue durée », a déclaré Michelle Barry, PhD, PDG de CTI Global.
Avec la mise en œuvre de LifeHealth, Clariti s'est imposé comme un leader dans la fourniture de services de laboratoire plus intelligents et plus rapides dans les installations de soins de longue durée de l'Ohio. En numérisant et en automatisant les workflows des laboratoires à l'aide de solutions basées sur l'IA, Clariti a obtenu une réduction de 60 % du temps consacré par le personnel infirmier aux tâches administratives liées aux laboratoires et de 50 % les erreurs d'étiquetage et les prélèvements répétés. Ces améliorations ont conduit à des délais de traitement plus rapides (souvent le jour même), ce qui a permis d'améliorer considérablement les soins aux patients et de réduire les erreurs cliniques.
« L'intégration avec CTI Global LifeHealth et les technologies d'intelligence artificielle d'IBM a constitué une véritable révolution », a déclaré Joseph Landau, PDG de Clariti Diagnostics. « L'embedding de LifeHealth a non seulement rationalisé nos processus de test de laboratoire, mais a également élargi la portée, la précision et la rapidité de nos services. »
Aujourd’hui, l'entreprise est équipée pour fournir des diagnostics de haute qualité à l’échelle, ce qui n’était pas possible avant la mise en œuvre de la technologie. Cette collaboration avec CTI Global place Clariti à la pointe de l'innovation dans le domaine du diagnostic des soins de longue durée, IBM étant un partenaire technologique de confiance pour stimuler les progrès futurs.
Clariti Diagnostics Laboratories est un laboratoire clinique certifié CLIA fondé à Columbus, dans l'Ohio, en 2019. L'entreprise est spécialisée dans la prestation de services aux maisons de retraite, aux résidences-services et à d'autres prestataires de soins de longue durée dans l'État de l'Ohio. Clariti propose une large gamme de services de diagnostic, notamment des services de chimie, d'hématologie, de microbiologie, de PCI moléculaire, de pharmacovigilance et de phlébotanalyse mobile. Leurs workflows personnalisés visent à rationaliser les processus de laboratoire et à améliorer les soins prodigués aux patients.
CTI Global, partenaire commercial Silver d’IBM, est un partenariat public-privé et une entreprise sociale fondée en 2019 et dont le siège se trouve en Ouganda. Elle s'efforce d'apporter un développement durable aux zones rurales de l'Afrique subsaharienne grâce à la technologie et aux bonnes pratiques dans des domaines tels que l'agriculture, la santé, les énergies renouvelables et la banque électronique. Son écosystème de santé numérique LifeHealth s’appuie sur des plateformes pilotées par l’IA pour fournir des solutions holistiques à des clients du monde entier.
Découvrez comment les solutions d’IA d’IBM peuvent moderniser vos processus et améliorer votre efficacité et votre précision.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM watsonx, watsonx.ai et watsonx Orchestrate sont des marques IBM Corp. déposées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.