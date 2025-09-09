Grâce aux solutions d’IA d’IBM, Claims Connection Group révolutionne la gestion des sinistres immobiliers
Claims Connection Group (CCG), qui évolue dans l'univers à fort enjeu de l'assurance de biens, devait faire face à la pression croissante de moderniser ses processus de réclamation. La gestion manuelle des données, l'incohérence dans l'interprétation des polices et les flux de travail fragmentés ont entraîné des retards de réponse, notamment lorsque des catastrophes naturelles (tempêtes de grêle et fortes pluies) déclenchaient une vague de réclamations pour dommages matériels. Ces inefficacités ont créé des goulots d’étranglement dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance, ce qui a frustré les titulaires de polices, submergé les agents et risqué des erreurs de réglementation.
Afin de maintenir la qualité de ses services et la confiance de ses clients dans les moments critiques, CCG avait besoin d’une solution plus intelligente et évolutive, capable d’apporter rapidité, précision et clarté à chaque interaction liée aux sinistres.
CCG a transformé son processus de gestion des sinistres, traditionnellement manuel et fragmenté, en mettant en œuvre les solutions basées sur l’IA d’IBM pour passer à une plateforme entièrement numérique et intelligente. L’entreprise a utilisé la gamme de produits d’IA IBM® watsonx.ai pour interpréter le langage complexe de l’assurance et guider les décisions, le produit IBM Business Automation Workflow pour rationaliser la collaboration et le produit IBM Robotic Process Automation (RPA) pour éliminer les tâches répétitives. CCG a également utilisé la solution IBM watsonx Orchestrate afin d’intégrer de manière transparente tous les outils et processus de sa nouvelle plateforme de gestion des sinistres en une interface cohérente.
Ce qui était une expérience lente et sujette aux erreurs est maintenant rationalisé, transparent et réactif, avec des avantages pour tous les partenaires.
CCG a raccourci les cycles, réduit le nombre de réclamations non payées et mis en place un système plus connecté et résilient, conçu pour maintenir la confiance des partenaires et des clients finaux, même en temps de crise.
La satisfaction des clients finaux s’est améliorée et les partenaires de CCG soulignent régulièrement la transparence et la réactivité de la plateforme, en particulier lors d’événements très stressants tels que les catastrophes naturelles. Ces gains reflètent l’engagement de l’entreprise à transformer la gestion des sinistres en une expérience rationalisée et axée sur le client.
Claims Connection Group (CCG) est un regroupement de partenaires partageant les mêmes valeurs et ayant plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des réclamations de biens. Fondé par Mark Murphy, CCG a été créé pour aider les propriétaires à s’y retrouver dans le processus de réclamation souvent complexe. Avec son siège social situé à Corpus Christi, au Texas, CCG fournit aux assurés, aux agents, aux assureurs, aux fournisseurs et aux autres partenaires une expérience de service de première qualité. Elle utilise un modèle de pointe pour garantir un service accéléré, une productivité accrue, des évaluations précises et des dépenses d'exploitation réduites.
