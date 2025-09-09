Claims Connection Group (CCG), qui évolue dans l'univers à fort enjeu de l'assurance de biens, devait faire face à la pression croissante de moderniser ses processus de réclamation. La gestion manuelle des données, l'incohérence dans l'interprétation des polices et les flux de travail fragmentés ont entraîné des retards de réponse, notamment lorsque des catastrophes naturelles (tempêtes de grêle et fortes pluies) déclenchaient une vague de réclamations pour dommages matériels. Ces inefficacités ont créé des goulots d’étranglement dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance, ce qui a frustré les titulaires de polices, submergé les agents et risqué des erreurs de réglementation.

Afin de maintenir la qualité de ses services et la confiance de ses clients dans les moments critiques, CCG avait besoin d’une solution plus intelligente et évolutive, capable d’apporter rapidité, précision et clarté à chaque interaction liée aux sinistres.