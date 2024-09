La ville de Tyler s’est appuyée sur la technologie IBM Storage pour prendre en charge de manière rentable les systèmes virtuels, charges de travail et applications essentiels à son personnel, qui s’efforce d’incarner la devise de la ville, « Called to S.E.R.V.E. », acronyme de Streamline, Empower, Respond, Venture et Evaluate (rationaliser, habiliter, répondre, entreprendre et évaluer).

Ces systèmes virtuels permettent aux utilisateurs de se connecter plus rapidement qu’ils ne le feraient avec des postes de travail physiques, avec des temps de connexion moyens d’environ 20 secondes, soit trois fois plus rapides que la norme du secteur. Cette rapidité permet à la ville de Tyler d’atteindre des niveaux d’efficacité plus élevés et donne à ses employés des informations facilement accessibles, à tout moment et en tout lieu.

IBM FlashSystem 7200, basé sur IBM Spectrum Virtualize Software, et IBM Storage Insights ont considérablement amélioré l’accès aux données de la ville et ont fourni à ses employés et à ses citoyens une plus grande transparence, de meilleurs services publics et une communauté plus forte.

« Nous sommes tous unis pour devenir une ville intelligente. Le conseil investit dans de nouvelles technologies qui responsabilisent nos employés et leur permettent d’accomplir leur travail exceptionnel. En retour, nous sommes en mesure de créer des services qui font de la ville de Tyler un meilleur lieu de vie pour nos citoyens », conclut M. Yazdanpanahi.