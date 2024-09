Avec l’aide du partenaire commercial d’IBM Comtrade, la ville de Belgrade a réalisé une étude portant sur l’IA et les systèmes de gestion des données. Ainsi, la ville a choisi la solution IBM Cloud Pak for Integration, qui lui permet de collecter des données à partir de différentes sources et de collecter, distribuer et traiter les données en temps réel. La ville a également choisi Apache Kafka pour se connecter aux flux de données et permettre aux personnes et aux systèmes de réagir aux événements en temps réel.

« Avec l’aide du partenaire commercial d’IBM Comtrade et d’Apache Kafka, la ville a trouvé la réponse à ses besoins », explique M. Djukanovic.

L’équipe de Comtrade a conçu un système personnalisé pour la ville, composé de deux sous-systèmes. Le premier est un sous-système basé sur un véhicule de patrouille qui se compose de caméras, de logiciels et de postes de travail. Le second est un sous-système installé dans le centre de données du ministère de l’intérieur pour assurer, entre autres, le stockage et le traitement des données. Les deux systèmes communiquent via une connexion Internet.

Comtrade a créé le premier sous-système, les postes de travail mobiles, en combinant un matériel moderne aux éléments les plus avancés de l’IA. Les stations de travail se connectent aux caméras montées sur les voitures de patrouille et comprennent un logiciel de numérisation, une tablette PC, un routeur mobile pour se connecter à Internet et un système radio. Les postes de travail peuvent stocker des données localement et les envoyer au centre de données pour les stocker ou un traitement supplémentaire via une connexion Internet.

Le deuxième sous-système est installé dans le centre de données de l’Administration de police et est utilisé pour le stockage, le traitement et les communications des données. Le sous-système utilise des conteneurs Red Hat® OpenShift® pour le stockage, Apache Kafka pour le traitement et la communication, et IBM DataPower Gateway pour les charges de travail mobiles, Web, API et cloud.