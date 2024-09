Citi (lien externe à ibm.com) se donne pour mission d’agir en partenaire de confiance auprès de ses clients et de leur fournir des services financiers responsables, favorisant croissance et progrès économique. Son activité consiste principalement à protéger les actifs de ses clients, à leur prêter de l’argent, à effectuer des paiements et à accéder aux marchés de capitaux pour leur compte. Depuis 200 ans, Citi aide ses clients à relever les plus grands défis mondiaux et à saisir les meilleures opportunités.