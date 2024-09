Christian Cinema (lien externe à ibm.com) a choisi IBM® Aspera® on Demand et Aspera SDK pour permettre aux réalisateurs d’envoyer leurs vidéos à une vitesse maximale sur la plateforme de gestion de contenu personnalisée. Aspera on Demand permet à Christian Cinema d’acheminer le contenu des réalisateurs directement là où il doit se trouver, c’est-à-dire dans le cloud. Et comme la technologie de transfert d’Aspera fonctionne sur n’importe quelle distance, les réalisateurs du monde entier peuvent profiter de la rapidité et de la fiabilité de la solution.