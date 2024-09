Chevrolet a tiré parti d’IBM Watson Advertising Accelerator pour prévoir et diffuser des blocs publicitaires contenant les éléments créatifs les plus susceptibles d’accroître l’engagement et l’action, afin de renseigner les consommateurs sur son SUV crossover Trailblazer 2021 et de découvrir quelles créations suscitent le plus d’engagement.

Accelerator utilise Watson Machine Learning, entraîné sur des données d’engagement consommateur et utilisateur, pour prédire les variations créatives les plus susceptibles de générer des conversions parmi différents publics.

Watson a continuellement appris quels éléments créatifs et quels produits trouvaient écho auprès du public, diffusant à chaque fois une publicité personnalisée au bon utilisateur.

Grâce à la technologie prédictive d’Accelerator, optimisée par l’IA, Chevrolet a constaté une augmentation impressionnante de 100 % du taux de clic du début à la fin de la campagne.