Votre créativité numérique se doit d'être aussi souple et efficace que possible. Advertising Accelerator est une nouvelle approche de l'optimisation créative dynamique pour l'affichage, la vidéo et l'OTT. Cela n'implique ni longue configuration manuelle ni aucune règle prédéfinie. Laissez plutôt l'intelligence artificielle prendre les décisions et proposer des créations personnalisées et performantes à l'échelle. Advertising Accelerator s'appuie sur IBM Watson Machine Learning pour comprendre les engagements des consommateurs en temps réel et les signaux de données sans cookies afin de prédire la meilleure création pour chaque utilisateur ou foyer, ce qui vous aide non seulement à réussir votre campagne, mais aussi à découvrir des informations créatives significatives.

Advertising Accelerator recueille des informations sur les consommateurs qui accèdent à la publicité et à d'autres contenus via son partenaire technologique Artsai. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité d'Artsai ici : https://artsai.com/privacy (lien externe à ibm.com).