Chatmantics a décidé d’utiliser IBM Voice Agent with Watson comme plateforme principale pour son assistant virtuel. La solution s’intègre ainsi directement aux systèmes des centres d’appel existants des clients, en utilisant le traitement automatique du langage naturel pour comprendre les demandes entrantes et communiquer via canaux vocaux ou SMS.

« Nous avons étudié plusieurs solutions de différents fournisseurs, mais la plupart des produits se focalisaient sur un seul canal, comme les médias sociaux, au lieu de fournir une solution globale pour tous les canaux », précise M. Scales. « IBM était l’exception, car Voice Agent with Watson offrait la panoplie complète, et la documentation et l’assistance offertes étaient excellentes. Nous avons donc pu déterminer exactement comment créer ce dont nous avions besoin pour notre plateforme et nos clients. »

Il ajoute : « Nous voulions être en mesure d’intégrer rapidement de nouveaux clients et d’évoluer de manière transparente. La rapidité et la facilité avec lesquelles IBM Cloud nous permet de provisionner et de déployer de nouveaux assistants virtuels nous ont donc procuré un autre avantage non négligeable. »

IBM a fourni un soutien continu à l’équipe Chatmantics tout au long du développement de la solution et souhaite vivement aider l’entreprise à se développer. Un spécialiste de l’IA d’IBM a notamment travaillé en étroite collaboration avec les développeurs et data scientists de Chatmantics au début du projet pour discuter de la feuille de route et conseiller l’équipe sur la meilleure façon d’exploiter les solutions IBM Watson.

« C’est formidable de savoir que si nous avons des questions ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous avons toujours un contact à qui nous adresser », précise M. Scales. « Nous avons l’impression de bénéficier d’un service de conciergerie : nous savons qu’IBM souhaite vraiment que notre entreprise réussisse, ce qui est rare de la part d’un fournisseur cloud. Par conséquent, la mise sur le marché fut particulièrement rapide. Nous avons développé notre plateforme en seulement trois mois. Sans le soutien d’IBM, cela aurait pris un an et demi. »

Lorsque les entreprises font appel à Chatmantics, la première tâche consiste à identifier les plus grands défis du centre d’appel de l’organisation. Le problème le plus courant est qu’il reçoit trop d’appels entrants et doit rapidement étendre ses opérations en conservant une équipe réduite. Chatmantics travaille alors avec l’entreprise pour définir quels types de conversations peuvent être gérés automatiquement par un assistant virtuel et quand un client doit être transféré à un agent humain.

« En analysant le flux de travail du centre d’appel de nos clients, nous pouvons créer des assistants qui répondent à leurs besoins spécifiques. Par exemple, nous demandons à nos clients ce qu’ils ont besoin de savoir sur les appelants afin de concevoir nos assistants de manière à ce qu’ils collectent ces données avant que les appelants soient transférés à un agent humain. Une fois que nous avons défini le flux de travail, nos clients peuvent commencer à utiliser notre plateforme dans les 48 à 72 heures. »

Sur la base de ses premières interactions et de son expérience avec les clients, Chatmantics a élaboré trois applications basées sur IBM Voice Agent with Watson sur IBM Cloud, qui visent à aider les entreprises à maximiser l’efficacité de processus spécifiques au sein de leurs centres d’appel.

La première, Chatmantics Scheduler, est un assistant virtuel qui contacte les utilisateurs pour leur demander quel serait le meilleur moment pour les rappeler, utilise le traitement automatique du langage naturel pour comprendre la réponse et lance automatiquement l’appel à l’heure convenue. Le ton conversationnel engageant et l’interactivité de l’assistant virtuel incitent les clients à adhérer au processus, ce qui augmente les taux de conversion.

La deuxième, Chatmantics Qualifier, collecte les informations initiales qui permettent aux centres d’appel de classer les appelants en fonction du type de service dont ils ont besoin. Par exemple, si un utilisateur se renseigne sur une assurance automobile, Qualifier peut lui demander combien de voitures il possède, s’il dispose d’un garage et s’il a fait des demandes d’indemnisation récemment. En fonction des réponses à ces questions, l’assistant transfère ensuite l’utilisateur à l’agent humain le plus approprié. Cette application est particulièrement utile pour les petits centres d’appel, car, en automatisant ces questions de base, ils peuvent traiter un plus grand volume d’appels sans devoir engager d’agents supplémentaires.

La troisième, Chatmantics Assist aide les entreprises à interagir avec les clients existants. L’application assimile des banques d’informations telles que la section Foire aux questions des entreprises et stocke les informations dans une base de données telle qu’IBM Cloudant® ou IBM Db2® on Cloud. Cette base de données permet ensuite à Assist de répondre aux questions simples des clients, ce qui leur évite d’attendre qu’un agent humain se libère.