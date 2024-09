Pour relever ses défis immédiats en matière de performance et de capacité, CenturyLink a proposé de mettre à niveau le matériel serveur exécutant son environnement SAP. Dans le même temps, l’entreprise s’intéressait à la solution in-memory de SAP : SAP Business Suite optimisée par SAP HANA.

« Nous hésitions à faire de nouveaux investissements avant d’avoir pris une décision quant à notre orientation future, en raison du risque de devoir emprunter une voie différente sur le plan matériel, se souvient Connie Walden. IBM nous a montré que les derniers serveurs Power Systems pouvaient gérer simultanément nos bases de données relationnelles traditionnelles pour SAP et les futures bases de données SAP HANA sur les mêmes machines physiques, ce qui nous a permis d’investir en toute confiance. »

CenturyLink a déployé un système IBM Power System E880 exécutant IBM AIX® et SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications comme cible de migration pour son environnement SAP ECC existant, initialement en tant qu’environnement de test avec 20 cœurs et 8 To de mémoire, puis étendu à 192 cœurs et 32 To.

Lors du déploiement du Power E880, CenturyLink a pris une décision ferme sur sa future orientation autour des logiciels SAP. Le verdict était de migrer immédiatement ses applications SAP existantes des bases de données relationnelles vers la technologie In-Memory SAP HANA. Cette migration de la couche de base de données constituait la première étape de la feuille de route future de CenturyLink pour adopter SAP S/4HANA®.

Pour prendre en charge la migration initiale de la couche de base de données vers SAP HANA, l’entreprise a ajouté un deuxième serveur Power E880 avec 192 cœurs, et plusieurs mois plus tard a déployé un Power E880C avec 192 cœurs et 32 To de mémoire principale afin de bénéficier à la fois de davantage de capacité et d’une option de reprise après sinistre.Pour minimiser les goulots d’étranglement potentiels dans l’alimentation en données de cet environnement SAP plus performant, CenturyLink a mis à niveau le stockage sur disque conventionnel vers le stockage flash IBM FlashSystem® V9000 Enterprise, en travaillant avec IBM Systems Lab Services tout au long du déploiement.

« L’avantage immédiat de choisir IBM Power est que cela nous a permis de passer à SAP Business Suite optimisée par SAP HANA sans modifier le matériel, explique Connie Walden. Nous avons également constaté que le prix de la solution IBM était compétitif par rapport aux solutions SAP HANA d’autres grands fournisseurs, et notre expérience passée de la stabilité exceptionnelle des solutions SAP sur la plateforme a conclu l’affaire. La stabilité d’IBM Power est un point de différenciation majeur par rapport aux systèmes distribués, et nous avons 15 ans d’expérience en interne pour le soutenir. »

CenturyLink a migré la quasi-totalité des fonctionnalités de son environnement SAP Business Suite, y compris les finances, la chaîne d’approvisionnement, les systèmes et actifs de projet, les ressources humaines et la paie, vers la base de données SAP HANA sur IBM Power Systems. L’entreprise déploie également des fonctionnalités de comptabilisation et de reconnaissance des revenus sur sa propre instance SAP HANA. Il existe également une troisième instance native de SAP HANA pour le stockage des données. Cette capacité à exécuter plusieurs environnements de production SAP HANA sur le même matériel physique est un avantage commercial et opérationnel significatif de la plateforme IBM Power.

Le passage de CenturyLink à SAP HANA sur IBM Power Systems a également atteint son deuxième objectif : permettre des projets d’intégration plus rapides et moins coûteux, renforçant ainsi sa capacité à générer de la valeur grâce aux fusions et acquisitions.

Au moment de la rédaction de cet article, CenturyLink est en train de fusionner avec Level 3 Communications Inc, l’une des plus grandes entreprises technologiques du Colorado, et la nouvelle entreprise est en train d’être intégrée dans l’environnement logiciel SAP de CenturyLink.

« Level 3 se concentre sur les activités de gros et d’entreprise, sans composante consommateur réglementée, et représente une excellente opportunité pour CenturyLink de gagner en envergure dans un secteur en pleine croissance du marché, déclare Connie Walden. Bien sûr, les synergies sont la principale raison pour laquelle vous entreprenez des fusions et acquisitions : en tant qu’entreprise combinée, vous êtes plus forte et vous pouvez réduire vos coûts en fusionnant les activités de back-office. Cela signifie qu’une croissance réussie est étroitement liée à votre capacité à intégrer les acquisitions rapidement et efficacement. »

La transition vers les processeurs IBM POWER8® et l’adoption de la technologie SAP HANA constitue un avantage majeur pour le processus d’acquisition de Level 3. Au-delà de ses avantages en termes de performances par rapport au x86, notamment des performances par cœur plus élevées, des caches de mémoire plus importants et un traitement multitâche simultané à huit voies, la plateforme IBM Power permet aux entreprises de déployer jusqu’à huit machines virtuelles SAP HANA de production sur un seul serveur physique. Cela permet une efficacité exceptionnelle dans la consolidation des charges de travail, réduit le coût total de possession et offre une flexibilité incroyable par rapport aux serveurs x86 classiques. Avec 32 To de mémoire sur chacun de ses serveurs Power E880, CenturyLink a une capacité suffisante pour combiner en toute sécurité les environnements de production et de non-production pour SAP HANA sur le même système. Cela donne à l’entreprise la flexibilité d’exécuter des environnements d’assurance qualité aux côtés des systèmes de production, puis de mettre ces environnements d’assurance qualité en production sans avoir besoin d’acheter et d’installer du matériel supplémentaire.

« Les avantages uniques des systèmes Power en termes de virtualisation des environnements SAP HANA nous permettent de créer de nouveaux environnements en fonction de nos besoins, explique Connie Walden. Cela signifie que nous pouvons accélérer les projets informatiques, réduire les coûts et les risques. Comme nous avons développé notre solution de reconnaissance des revenus et exécuté l’intégration de Level 3, nous avons simplement eu besoin d’acheter de la capacité de stockage supplémentaire. Si nous avions choisi une solution de serveurs distribués basée sur des serveurs x86 plutôt que sur des systèmes Power d’IBM, nous aurions perdu des semaines à acheter et installer du matériel : nous n’aurions jamais pu atteindre les objectifs de mise en service. Avec IBM Power, nous pouvons nous adapter rapidement et facilement aux changements majeurs des projets sans avoir à investir massivement dans du matériel. »

Elle ajoute : "Notre transformation stratégique continue vise à accélérer la mise sur le marché et à améliorer l’efficacité des processus, et l’utilisation de SAP Business Suite powered by SAP HANA sur les systèmes Power contribue sans aucun doute à ces résultats. Les entreprises constatent la rapidité avec laquelle nous pouvons intégrer cette acquisition majeure de Level 3, et je pense que cela nous conforte dans l’idée que le programme de transformation continuera à produire les avantages financiers escomptés. »

Autre exemple de la flexibilité et de l’évolutivité de la plateforme IBM Power, CenturyLink utilise désormais le même matériel pour déployer SAP Hybris® Billing pour Level 3, afin de combler un écart fonctionnel dans le cadre de sa migration vers une suite de logiciels d’entreprise d’un autre fournisseur. À un stade ultérieur, la solution sera également utilisée pour remplacer certains anciens systèmes Qwest A/R qui arrivent en fin de vie.