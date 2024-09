Centripetal Networks Inc.

Le Client propose son service CleanINTERNET aux clients qui souhaitent protéger leurs réseaux de manière proactive plutôt que réactive. La société utilise le flux de IBM Security X-Force Exchange Commercial API comme l’une de ses principales sources de renseignements sur les menaces, qu’elle rend exploitables par l’intermédiaire de son service. Grâce à la passerelle RuleGATE, tout cela se fait sans ralentissement perceptible du trafic réseau et sans l’intervention d’un pare-feux ou d’un autre dispositif de la pile de sécurité. Centripetal peut personnaliser la consommation des informations sur les menaces par ses clients finaux grâce à son service CleanINTERNET, qui accède à la plateforme IBM Security X-Force Exchange basée sur le cloud par le biais d’une API RESTful.

« Nous extrayons les données X-Force en temps réel, explique Dave Ahn, architecte en chef et vice-président chez Centripetal. Toutes les données - pas seulement un sous-ensemble, mais la totalité. Nous sommes uniques dans ce domaine, car la plupart des solutions sont incapables d’exploiter une telle quantité d’informations et de les rendre exploitables. » En fait, la solution Centripetal consomme quotidiennement des milliards d’indicateurs de menaces provenant de multiples sources de renseignements sur les menaces, y compris la solution IBM Security X-Force.



Centripetal intègre les renseignements sur les menaces d’IBM Security X-Force, y compris les indicateurs de menaces désignés par les analystes d’IBM, dans sa plateforme d’analyse, où les menaces clairement « à risque » sont désignées pour une protection immédiate par la passerelle de renseignements sur les menaces RuleGATE. Le service CleanINTERNET protège ces événements de manière proactive pour permettre un triage granulaire et détaillé de l’inspection secondaire en temps réel.



Après la réduction du volume d’événements de protection, Centripetal utilise ces technologies d’inspection secondaire pour analyser tous les autres événements de menace de manière proactive en fonction d’une échelle de risque. Une deuxième catégorie de trafic « à surveiller » émerge à ce stade et peut être décryptée, la charge utile analysée et capturée. Enfin, une partie du trafic est immédiatement classée comme étant « peu fiable » ou « informatif », et aucune mesure n’est prise. La catégorisation varie selon les clients en fonction de leur profil de risque et évolue au fil du temps en fonction de l’apparition de nouvelles menaces. Comme le fait remarquer M. Ahn, « notre plateforme analytique et nos analystes sont engagés avec les renseignements et avec le client pour mettre en correspondance les renseignements avec ce que chaque client peut faire. »



L’équipe de Centripetal a une grande confiance dans les indicateurs de renseignements sur les menaces d’IBM Security X-Force. « Nos analystes (...) sont très confiants dans le jeu d’indicateurs d’IBM X-Force et nombre d’entre eux méritent d’emblée d’être protégés, déclare M. Parnell. La notation d’IBM et la manière dont X-Force fournit les informations sont toutes deux très fiables. Ce n’est pas toujours le cas pour tous les types de renseignements que nous recevons. »



Le service Centripetal CleanINTERNET est également dynamique, mettant automatiquement à niveau les renseignements à surveiller pour les faire passer au stade à protéger à mesure que les indicateurs de menace d’IBM évoluent. « La grande zone grise au milieu représente vraiment une grande partie de la valeur que vous nous apportez, déclare M. Parnell. La raison pour laquelle elle est si précieuse pour nous est que nous procédons à une inspection secondaire des données. »



Lors de cette inspection secondaire, Centripetal RuleGATE utilise des indicateurs de renseignements à surveiller pour faire pivoter et passer le trafic potentiellement malveillant à travers des moteurs d’analyse approfondie des paquets, tels que des systèmes de détection d’intrusion basés sur le contenu et des technologies d’inspection sans signature, où ils peuvent "tirer" sur un sous-ensemble de cibles, telles que l’infrastructure command and control. Cette analyse enrichit la prise de décision en temps réel de Centripetal et sa réponse proactive aux menaces. L’approche de la société utilise les indicateurs de renseignements originaux pour ajouter un contexte précieux au trafic. « Cela rend l’indicateur réellement exploitable, explique M. Parnell. Le résultat final, c’est un plus grand degré de protection qui nous permet de réduire les risques. »