La Central Nacional Unimed (CNU) propose des régimes d’assurance santé d’entreprise, des avantages spéciaux et des soins spécialisés aux plus grandes entreprises du Brésil. La CNU sert principalement de grandes entreprises nationales qui opèrent dans au moins trois états et couvrent au moins 300 bénéficiaires (assurés et ayants droit). Elle travaille également avec un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Aujourd’hui, la CNU compte plus de 1,6 million de clients dans tout le Brésil.

Chaque mois, la CNU traite en moyenne 1,3 million de factures médicales pour le compte de ses bénéficiaires, dont 120 000 sont accompagnées de documents justificatifs. Le processus est complexe : les analystes doivent évaluer la facture en fonction d’un certain nombre de facteurs, tels que les jours consacrés au traitement, les types de services et de fournitures utilisés, les diagnostics, etc., afin de déterminer s’ils paieront la facture en totalité ou en partie ou s’ils refuseront purement et simplement la facture.

Auparavant, la CNU s’appuyait sur des méthodes en grande partie manuelles pour évaluer les factures médicales. Non seulement le processus prenait du temps, mais il comportait un risque d’erreur élevé ; tout cela pouvait affecter la capacité de la CNU à rembourser les professionnels de santé rapidement et avec précision.



Son volume d’activité ne cessant d’augmenter, la CNU savait que ce traitement manuel ne pouvait plus durer.

Felipe Garcia Rios, consultant en systèmes chez la CNU, nous explique : « Les retards devenaient de plus en plus courants et les coûts augmentaient alors que nous devions recruter davantage de personnel. Nous ne pouvions pas nous permettre de continuer à utiliser nos ressources pour résoudre ce problème et nous devions trouver un moyen de rendre le traitement plus efficace afin d’analyser les factures plus rapidement et de passer à la vitesse supérieure pour faire face à la hausse de notre charge de travail. »