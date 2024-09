Selon les spécialistes du secteur, l'essor de la demande mondiale de produits à base de papier devrait se poursuivre et le marché devrait augmenter de 1,32 milliard de dollars (USD) entre 2021 et 2025 (lien externe à ibm.com). CENIBRA apporte à ce secteur en pleine émergence des matières premières essentielles telles que la pulpe de bois et la cellulose, provenant d'eucalyptus cultivés sur plus de 254 000 hectares répartis sur 54 municipalités, dans l'État brésilien du Minas Gerais.

Chaque année, CENIBRA exporte environ 1,2 million de tonnes de cellulose et génère plus de 500 millions de dollars de revenus. Avec des clients du monde entier demandant des calendriers de livraison rigoureux, l'un de ses principaux défis consiste à déterminer la combinaison de transport optimale, en fonction des interactions complexes entre la récolte, la fabrication, la logistique, les coûts de carburant et les délais.

De plus, CENIBRA est très engagée dans la lutte contre le changement climatique, avec un programme intensif de durabilité soutenu par la gouvernance de l'entreprise. La réduction de l'impact environnemental est essentielle à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, et CENIBRA publie régulièrement des données sur l'énergie, l'eau, le carbone, le soufre et la réutilisation.

Auparavant, CENIBRA s'appuyait sur SAP ERP pour soutenir son activité de production, tandis que sa filiale CENIBRA Logistics utilisait un outil tiers pour gérer le transport. Anamaria Oliveira, coordinatrice des systèmes informatiques et SAP chez CENIBRA, explique : « Comme nous ne pouvions pas facilement partager les données entre nos deux systèmes, il était extrêmement difficile de calculer avec précision les coûts logistiques et les délais de livraison. Nous avons cherché un moyen d'améliorer nos processus afin d'établir plus facilement des devis compétitifs, d'optimiser la logistique et de respecter nos délais de livraison. »

Sur la base de son expérience réussie avec SAP ERP, CENIBRA a décidé de faire migrer les deux entreprises vers SAP S/4HANA, afin de disposer de données en temps quasi réel et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Miguel Antunes, coordinateur de l'infrastructure informatique chez CENIBRA, remarque : « Notre infrastructure informatique existante sur site approchait de l'obsolescence, et le système d'exploitation n'était plus pris en charge par SAP. Pour créer des processus intégrés sur SAP S/4HANA, nous avons d'abord cherché une plateforme serveur robuste et performante qui nous offrirait la capacité et la flexibilité nécessaires pour nous aligner sur notre activité en pleine expansion. »