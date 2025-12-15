Pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de transformation numérique complète, CEMIG a fait appel à IBM Consulting, intégrant des technologies de pointe et les bonnes pratiques en matière d’optimisation de l’expérience client et de l’efficacité opérationnelle. L’une des initiatives phares a été le développement d’assistants virtuels alimentés par l’IA afin de fournir une assistance numérique transparente à la vaste base de clients de CEMIG. L’utilisation d’IBM watsonx.ai, qui a contribué au développement d’assistants virtuels intelligents et à l’intégration de grands modèles de langage open source (LLM) tels que Llama et Hugging Face, a joué un rôle central dans cette transformation. Ces capacités d’IA ont été encore améliorées par NeuralSeek, ce qui a permis d’obtenir des réponses plus précises et plus adaptées au contexte.

IBM a également aidé CEMIG à fusionner plusieurs plateformes numériques, telles que son application mobile, son portail en ligne et WhatsApp, propriété de Meta, afin d’offrir une expérience unifiée et conviviale aux clients qui naviguent dans l’environnement numérique de CEMIG. Ces solutions sur mesure ont aidé l’entreprise à relever le défi que représente la diversité de sa clientèle, aboutissant à une expérience client plus inclusive et plus accessible.