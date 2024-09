CBA Strategic IT Ltd.

Grâce à l'offre CAITO, les entreprises peuvent accéder plus facilement aux informations précieuses contenues dans leurs systèmes, ce qui accélère leurs prises de décision et améliore leur efficacité. « Dans l'une des entreprises avec laquelle nous travaillons », explique Mme Bear, « une personne aurait besoin de 3 à 7 jours rechercher et compiler des informations pour un seul rapport simple. » Avec CAITO, les informations sont accessibles en temps réel. La productivité et les économies de coûts potentielles sont énormes. »

De même, les spécialistes peuvent diffuser plus facilement des informations commerciales essentielles, en formant uniquement la solution CAITO au lieu de former plusieurs collègues. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à ce large éventail de connaissances à partir de n'importe quel appareil mobile compatible avec les solutions.

CBA a également profité de sa position de partenaire commercial d'IBM pour renforcer ses efforts marketing et susciter l'intérêt accru d'acheteurs potentiels. « Nous avons la chance d'être un partenaire commercial d'IBM et de bénéficier de la crédibilité et de l'expertise de cette société», précise Mme Bear. « C'est formidable pour nous d'avoir un partenaire dont nous pouvons dire : "Ils ont investi des millions et des millions de dollars dans ce domaine, on peut leur faire confiance". »