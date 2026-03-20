Comment les problèmes de personnel réels d’un restaurateur ont inspiré une plateforme de recrutement évolutive conçue pour tous les secteurs
Jeff Dudum, fondateur et président de Careerforce Pro, a bâti sa plateforme de recrutement à partir de sa propre expérience. Après avoir ouvert 63 restaurants dans tout le pays et embauché plus de 35 000 employés, il a appris que la croissance dans des secteurs compétitifs et à fort taux de rotation dépend d’un facteur critique : entrer en contact avec les meilleurs candidats avant qu’ils n’acceptent une autre offre. Dans des environnements en constante évolution, le volume de candidatures peut être écrasant, la qualité des talents incohérente et les méthodes de sélection traditionnelles lentes et inefficaces. Alors que les responsables du recrutement gèrent les opérations quotidiennes, les candidats de valeur sont souvent perdus au profit de concurrents plus rapides. Basé dans la région de la baie de San Francisco, Jeff a transformé ces défis concrets en Careerforce Pro, une plateforme de recrutement conçue pour réduire les délais d’embauche et garantir que les dirigeants consacrent leur temps aux candidats qui correspondent vraiment au rôle et à la culture de l’entreprise. En apportant structure, cohérence et technologies plus intelligentes au processus de recrutement, Careerforce Pro fait passer le recrutement d’une course effrénée et réactive à une stratégie disciplinée et proactive, offrant ainsi aux entreprises confrontées à un fort taux de rotation du personnel la rapidité et la clarté dont elles ont besoin pour se développer en toute confiance.
Careerforce Pro s’est associé à Netsmartz, un partenaire commercial Silver d’IBM, afin de transformer les défis de recrutement complexes en une plateforme de recrutement SaaS évolutive et axée sur le client. Netsmartz a recommandé IBM® watsonx.ai et IBM watsonx.governance et a collaboré avec Careerforce Pro pour concevoir une solution de recrutement piloté par l’IA, fondée sur la précision, l’évolutivité et une IA responsable.
Grâce à watsonx.ai, les équipes ont conçu un moteur de recrutement intelligent capable d’analyser des données structurées et non structurées, y compris les descriptions de poste et les CV, avec une compréhension contextuelle au-delà de la simple correspondance de mots-clés. Cela a permis la création automatisée des descriptions de poste, l’analyse des CV, l’évaluation et la présélection des candidats, faisant passer le recrutement de processus manuels et chronophages à un workflow efficace et entièrement automatisé qui s’adapte à des milliers d’applications avec précision.
La plateforme a également lancé IRIS, un assistant vocal d’IA qui améliore l’engagement des candidats en début de carrière. Optimisé par watsonx.ai, IRIS effectue des appels de présélection naturelle, évalue les compétences et l’adéquation au rôle, établit des fiches de rapport sur les candidats et organise les entretiens du deuxième tour. Comme l’explique Jeff Dudum, « ce qui distingue vraiment notre plateforme, c’est que nous ne remplaçons pas votre système de suivi des candidatures (ATS), nous l’améliorons ». Careerforce Pro est conçu pour s’intégrer à votre système existant et donner aux responsables du recrutement la clarté nécessaire pour se focaliser sur les bons candidats. Au lieu de passer des heures précieuses à trier des candidats non qualifiés, votre équipe reçoit des informations structurées et exploitables qui garantissent cohérence, transparence et discipline dans le processus de présélection. IRIS devient une extension de votre équipe de recrutement en menant des entretiens structurés, en saisissant et en organisant les réponses des candidats, et en fournissant des informations pertinentes afin que les responsables puissent consacrer leur temps là où cela compte le plus : attirer les meilleurs talents rapidement et en toute confiance.
Pour garantir la transparence et une gouvernance responsable de l’IA, Careerforce Pro a intégré watsonx.governance, permettant la documentation des recommandations en matière d’IA, le suivi des performances et la détection des biais ou des dérives. Grâce à sa collaboration avec Netsmartz et à l’adoption des technologies IBM watsonx, Careerforce Pro est devenu un moteur de recrutement entièrement automatisé, intelligent et fiable. « L’IA nous a permis de transformer un processus de recrutement autrefois manuel et incohérent en un workflow évolutif, fondé sur les données, qui offre rapidité, précision et un meilleur alignement des candidats », déclare Jeff Dudum.
La plateforme de recrutement alimentée par l’IA de Careerforce Pro a considérablement amélioré l’efficacité et la précision du recrutement pour ses clients. En automatisant la présélection, l’analyse des CV et la correspondance des candidats via IBM watsonx.ai, les entreprises ont réduit le délai d’embauche de plus de 85 % et le temps de sélection des CV d’environ 97 %. Les équipes chargées de la gestion des talents peuvent ainsi privilégier un engagement plus constructif avec les candidats. La compréhension contextuelle des compétences des candidats, même pour les postes les plus complexes du secteur, a renforcé la qualité globale de la mise en correspondance et réduit les erreurs d’embauche coûteuses.
Revenant sur ce partenariat, Parth Gargish, vice-président exécutif de la croissance commerciale chez Netsmartz, déclare : « Notre collaboration avec Careerforce Pro montre comment l’association de leur expertise en matière de recrutement avec la puissance d’IBM watsonx nous a permis de construire une plateforme pilotée par l’IA qui offre une rapidité et une précision réelles aux équipes de recrutement. »
L’évolutivité a également été un avantage de taille, permettant aux employeurs de gérer des augmentations importantes du volume des applications sans compromettre la vitesse, la précision ou la cohérence. Les premiers utilisateurs signalent une prise de décision plus rapide, une meilleure visibilité sur l’ensemble du processus d’embauche et une plus grande satisfaction de la part des responsables du recrutement et des candidats. L’ajout de watsonx.governance aide les entreprises à documenter les décisions prises grâce à l’IA, à surveiller les performances et à atténuer les biais à l’échelle.
Jeff Dudum conclut : « Notre plateforme permet aux entreprises de recruter avec la même cohérence et la même confiance que celles exigées dans mes propres activités. Ce que nous avons créé ne supprime pas la connexion humaine, il lui donne plus de place. » En apportant structure et efficacité aux premières étapes de la sélection, les responsables du recrutement gagnent un temps précieux pour interagir directement avec les candidats qui correspondent vraiment au poste à pourvoir. Les candidats, quant à eux, peuvent répondre aux questions dans un cadre confortable, laissant leurs personnalités, leur style de communication et leurs points forts s’exprimer naturellement. Il en résulte un processus de recrutement plus réfléchi et plus intentionnel, pour que chaque entreprise puisse se doter du niveau de talent qu’elle mérite.
Careerforce Pro est une plateforme d’acquisition de talents alimenté par l’IA et située dans la région de la baie de San Francisco, en Californie. Elle est conçue pour accélérer le recrutement grâce à un processus de sélection automatisé et à une évaluation instantanée des candidats, 24 h/24 et 7 j/7. L’entreprise se dédie à l’amélioration de l’efficacité du recrutement pour les postes stratégiques à volume élevé.
Fondée en 1999, Netsmartz est une entreprise d’ingénierie numérique et de services informatiques basée aux États-Unis. Elle se spécialise dans le développement de logiciels alimentés par l’IA, les services cloud et l’augmentation du personnel. Avec plus de 25 ans d’expérience et quelques 1 500 professionnels répartis dans plus de 10 sites dans le monde, elle soutient des entreprises citées au classement Fortune 500 et les start-ups avec des solutions de technologie personnalisées et évolutives.
IBM watsonx propose des capacités d’IA dédié aux entreprises qui aident les organisations à automatiser les workflows, à améliorer la prise de décision et à évoluer de manière responsable avec une gouvernance intégrée. Les entreprises peuvent moderniser leurs stratégies d’acquisition de talents grâce à une IA digne de confiance qui génère des gains d’efficacité mesurables.
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Les exemples sont illustratifs. Les résultats réels varient en fonction de l’environnement client et de la configuration.