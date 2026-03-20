Careerforce Pro s’est associé à Netsmartz, un partenaire commercial Silver d’IBM, afin de transformer les défis de recrutement complexes en une plateforme de recrutement SaaS évolutive et axée sur le client. Netsmartz a recommandé IBM® watsonx.ai et IBM watsonx.governance et a collaboré avec Careerforce Pro pour concevoir une solution de recrutement piloté par l’IA, fondée sur la précision, l’évolutivité et une IA responsable.

Grâce à watsonx.ai, les équipes ont conçu un moteur de recrutement intelligent capable d’analyser des données structurées et non structurées, y compris les descriptions de poste et les CV, avec une compréhension contextuelle au-delà de la simple correspondance de mots-clés. Cela a permis la création automatisée des descriptions de poste, l’analyse des CV, l’évaluation et la présélection des candidats, faisant passer le recrutement de processus manuels et chronophages à un workflow efficace et entièrement automatisé qui s’adapte à des milliers d’applications avec précision.

La plateforme a également lancé IRIS, un assistant vocal d’IA qui améliore l’engagement des candidats en début de carrière. Optimisé par watsonx.ai, IRIS effectue des appels de présélection naturelle, évalue les compétences et l’adéquation au rôle, établit des fiches de rapport sur les candidats et organise les entretiens du deuxième tour. Comme l’explique Jeff Dudum, « ce qui distingue vraiment notre plateforme, c’est que nous ne remplaçons pas votre système de suivi des candidatures (ATS), nous l’améliorons ». Careerforce Pro est conçu pour s’intégrer à votre système existant et donner aux responsables du recrutement la clarté nécessaire pour se focaliser sur les bons candidats. Au lieu de passer des heures précieuses à trier des candidats non qualifiés, votre équipe reçoit des informations structurées et exploitables qui garantissent cohérence, transparence et discipline dans le processus de présélection. IRIS devient une extension de votre équipe de recrutement en menant des entretiens structurés, en saisissant et en organisant les réponses des candidats, et en fournissant des informations pertinentes afin que les responsables puissent consacrer leur temps là où cela compte le plus : attirer les meilleurs talents rapidement et en toute confiance.

Pour garantir la transparence et une gouvernance responsable de l’IA, Careerforce Pro a intégré watsonx.governance, permettant la documentation des recommandations en matière d’IA, le suivi des performances et la détection des biais ou des dérives. Grâce à sa collaboration avec Netsmartz et à l’adoption des technologies IBM watsonx, Careerforce Pro est devenu un moteur de recrutement entièrement automatisé, intelligent et fiable. « L’IA nous a permis de transformer un processus de recrutement autrefois manuel et incohérent en un workflow évolutif, fondé sur les données, qui offre rapidité, précision et un meilleur alignement des candidats », déclare Jeff Dudum.