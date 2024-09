Selon M. Thompson, le CFRS a obtenu des gains de temps de 60 % et de 90 % dans le cadre du développement et du déploiement des processus. « Un processus qui prenait auparavant une semaine ne prend plus qu'une journée, voire quelques heures. BPM on Cloud a donc changé la donne pour nous. Les développeurs trouvent l'élaboration de processus plus intelligents sur IBM BPM on Cloud beaucoup plus flexible. Cela nous permet de nous concentrer sur le processus métier plutôt que de nous préoccuper de l'infrastructure. »

Les développeurs se concentrent d'abord sur les processus administratifs.« Le programme STEP nous aide à comprendre comment fonctionnent nos processus administratifs, à les améliorer et à démontrer cette amélioration avant de nous pencher sur les opérations », explique M. Franklin.« Nous fournissons une base sur laquelle nous pouvons créer des processus relatifs à la prévention communautaire, aux interventions d'urgence, à l'éducation du public et au recrutement de pompiers. »



Cette base a permis au CFRS de devenir un pionnier parmi les services d'incendie britanniques, puisqu'il utilise la technologie cloud d'IBM pour partager des systèmes, des données et des processus administratifs avec les autres services.Il est prévu que le CFRS s'associe au gouvernement britannique afin de favoriser la collaboration et l'adoption du programme à l'échelle nationale.



Cet objectif a déjà été atteint dans une certaine mesure.La première incursion du CFRS dans un processus public basé sur le cloud a été développée aux côtés de 14 autres services de lutte contre les incendies pour vérifier les antécédents des recrues dans le cadre du recrutement de nouveaux pompiers.Le processus a été conçu en collaboration dans le but d'établir une procédure commune à tous les services d'incendie.Et là encore, nous avons pu constater des gains d'efficacité.



« Nous avons mesuré jusqu'à 80 % de gain de temps en éliminant les entrées de données en double, voire en triple », précise M. Thompson.« De plus, nous avons pu recueillir des données de bien meilleure qualité, ce qui nous permet de mieux comprendre qui postule pour devenir pompier de garde : d'où il vient, quel est son parcours et dans quel secteur il travaille le jour.Nous collectons désormais ces données d'une manière beaucoup plus qualitative. »



Le plan est de transférer tous les processus internes plus intelligents du CFRS sur le cloud.« Nous pensons tout simplement que c'est l'avenir.C'est plus flexible et certainement beaucoup plus rapide.Mais surtout, nous pouvons nous pencher ensemble sur les processus de traitement des opérations et collaborer avec les systèmes qui envoient les pompiers sur les lieux des incidents. »



La plateforme IBM Cloud a également permis d'étendre la collaboration avec d'autres services d'urgence.« Nous avons contacté d'autres services d'incendie et de secours pour leur montrer ce que nous avons fait et les gains d'efficacité que nous avons réalisés », affirme M. Thompson.« Le coût de démarrage d'un processus plus intelligent sur le cloud est quasiment nul, ce qui rend les autres services bien plus enclins à se joindre à nous.Nous pourrions réaliser des gains d'efficacité considérables dans tout le pays.IBM BPM on Cloud et BlueWorks représentent un framework très prometteur pour unir les services d'incendie et trouver des moyens communs de travailler, non seulement sur le plan humain, mais aussi afin de développer des paradigmes techniques communs pour l'intégration des systèmes et le partage des données.Ce sont des outils très efficaces.Et ce qui me passionne le plus dans l'amélioration des processus sur BPM on Cloud, c'est que nous pouvons adopter une approche incrémentale pour voir comment de petites améliorations peuvent soudainement générer d'énormes bénéfices. »