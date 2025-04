CAC Engineering

IBM a fourni une solution complète combinant des services de conseil et des licences logicielles. IBM Consulting a accompagné CAC dans la consolidation de plusieurs systèmes de plateforme au sein d’un environnement SAP S/4HANA unique, en normalisant les procédures et en automatisant les tâches pour accroître l’efficacité et les fonctionnalités. CAC a réussi à migrer ses charges de travail de son système ERP vers le cloud et a fourni un accès mobile au logiciel SAP. Le projet de CAC comprenait l’optimisation des procédures d’achat et de livraison et le transfert des tâches du système ERP vers le cloud, en utilisant l’approche BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP. IBM Consulting a participé à l’initiative afin de permettre à CAC de renforcer l’innovation, de développer la coopération, de réduire les coûts et de passer au numérique.