BREAKTHROUGH d'IBM intègre des capacités d'accélération et d'amplification des résultats de RISE with SAP dans des solutions de bout en bout qui tirent parti de l'expertise d'IBM en matière d'innovation et de transformation.

Vous moderniserez les processus métier pour les rendre plus légers, plus intelligents et plus évolutifs. Vous simplifierez les opérations avec un partenaire unique et fiable pour tout gérer, des services de conseil et d'implémentation à l'IaaS cloud, en passant par la gestion des applications et des infrastructures.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle mise à niveau, mais d'une transformation globale du fonctionnement des opérations, mise en œuvre par des partenaires engagés en qui vous pouvez avoir confiance.