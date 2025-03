La collaboration fructueuse entre IBM Consulting et son client a abouti à l’approbation d’une preuve de concept (POC) pour développer un portail cloud pour le CA-MMIS. Le succès de cette preuve de concept a renforcé la confiance dans le cloud, prouvant que la méthode collaborative adoptée par le DHCS et IBM pour co-créer un système informatique était viable et bénéfique pour tous. Les équipes d’IBM et du DHCS ont veillé à ce que le portail soit centré sur l’utilisateur et efficace. En outre, elles ont revu les méthodes de travail en place pour éviter qu’aucun processus métier inefficace ne subsiste après l’adoption des nouvelles solutions technologiques. Parmi les exemples, citons le passage des processus métier papier aux processus entièrement électroniques, ainsi que la suppression des processus n’ayant que peu ou pas de valeur. Les processus métier qui demandaient autrefois des semaines, voire des mois, et un effort humain considérable, sont désormais réalisés en quelques minutes seulement, avec une interaction humaine minimale, voire nulle. Des mesures de sécurité efficaces ont été mises en œuvre pour assurer la conformité HIPAA. Le portail a démontré les avantages de la technologie cloud, tels qu’une mise sur le marché accélérée et un déploiement efficace. Séduit par le travail innovant et transformateur d’IBM, le client a commencé à envisager de faire migrer l’ensemble de sa suite d’applications CA-MMIS vers le cloud.

Voici quelques exemples de résultats du parcours cloud hybride du CA-MMIS :

96,7 % des utilisateurs Medi-Cal transférés vers le cloud

60 % des transactions journalières transférées vers le cloud

76 % des applications EOS/EOL héritées transférées vers cloud

Une réduction de 30 % des coûts de livraison depuis le début du parcours cloud

5 nouveaux programmes exploitant le cloud hybride

Plus de 2 fonctionnalités déployées en moyenne par semaine

Plus de 3 100 organisations ont adopté les processus électroniques

Refonte et optimisation de nombreux processus métier grâce aux workflows automatisés

IBM Consulting a également identifié l’opportunité d’améliorer les opérations et l’efficacité grâce à la technologie cloud. C’est pourquoi les équipes de développement, de maintenance, d’exploitation et de gestion de l’infrastructure ont collaboré avec le client afin d’élaborer une feuille de route pour la migration vers un environnement cloud IBM Z plus sûr et multi-locataire. S’appuyant sur Red Hat OpenShift on AWS (ROSA), l’équipe qui avait commencé par une preuve de concept a poursuivi la transformation. Cela a permis de faire migrer plus de 30 fonctions des systèmes hérités vers la plateforme cloud AWS, les applications fonctionnelles restantes étant en cours de migration.

Les fonctionnalités développées pour le portail des prestataires, telles que la connexion unique et les applications de partage des frais, ont été déployées et mises à la disposition des prestataires actifs. Le projet a permis d’intégrer plus de 30 000 prestataires, qui ont pu bénéficier de services plus rapides au même titre que les assurés (par exemple, réinitialiser leurs codes PIN en temps réel au lieu d’un délai de 30 jours). Le projet a également facilité la gestion des utilisateurs CA-MMIS, la dématérialisation des dossiers et la mise à l’échelle des cadres, le tout sur un système performant, à haute disponibilité.

La collaboration fructueuse entre IBM Consulting et son client a non seulement permis de transformer le système hérité personnalisé du CA-MMIS et de le doter de technologies et d’un cadre modernes, mais aussi d’établir une nouvelle norme sectorielle en matière d’innovation et de collaboration. En adoptant la technologie cloud AWS et une approche centrée sur l’utilisateur, le projet a apporté une valeur significative et ouvert la voie à d’autres initiatives de transformation numérique au sein du programme CA-MMIS.

En modernisant le système CA-MMIS et en améliorant le portail des prestataires, ce projet a un impact direct sur la vie des Californiens. L’accès à des soins de qualité est un droit fondamental. Le programme Medi-Cal est essentiel pour garantir que les millions de personnes vulnérables, aux faibles revenus, reçoivent les soins dont elles ont besoin. Rationaliser le traitement des demandes de prise en charge et simplifier les démarches administratives des prestataires permet un accès plus rapide et plus efficace aux soins. En outre, les dispositifs de sécurité renforcée permettent de protéger les informations sensibles des bénéficiaires du Medi-Cal, tandis que l’amélioration de la communication et de la collaboration entre les prestataires et l’État facilite la coordination des soins et apporte une meilleure qualité de vie aux assurés.