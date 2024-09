Grâce à l’amélioration qu’apporte Piotr au service client, BS Brodnica permet à ses conseillers de se concentrer sur les demandes plus complexes ou à plus forte valeur.

« Notre nouvel assistant peut prendre en charge un large éventail de tâches qui auraient auparavant nécessité l’aide d’un employé, comme remplir des formulaires numériques pour les demandes de nouveaux produits bancaires, déclare M. Głowacki. Pour les cas plus complexes, Piotr peut transférer la conversation directement à un employé de la banque, assurant ainsi une continuité de service sans faille. »

Grâce à la solution d’IA d’IBM et de TUATARA, BS Brodnica peut permettre à ses clients de naviguer plus facilement sur ses canaux numériques et de trouver plus rapidement les informations qu’ils recherchent. À la fin de chaque conversation, Piotr invite le client à fournir des commentaires sur la qualité de l’expérience d’assistance, fournissant ainsi des données d’entraînement précieuses qui contribuent à améliorer les conversations futures.

Piotr a déjà un impact positif sur l’expérience client chez BS Brodnica, comme l’explique M. Głowacki : « Grâce à notre nouvel assistant virtuel, nos clients n’ont plus besoin de faire la queue dans leur agence bancaire ou d’attendre qu’un agent du siège les contacte par téléphone. La satisfaction étant le gage de relations client à long terme, nous sommes très heureux des performances de notre nouvel assistant virtuel ».

Le nouvel assistant virtuel connaît un franc succès auprès des clients de BS Brodnica. Au cours des deux premiers mois suivant la mise en service de la solution, les clients ont eu plus de 1 000 conversations avec Piotr et ont envoyé plus de 3 700 messages à l’assistant virtuel.

Comme le confirme M. Głowacki, « L’une de nos métriques les plus importantes concernant Piotr est la précision, car celle-ci est essentielle pour répondre rapidement aux besoins des clients. Jusqu’à présent, notre assistant virtuel Piotr peut comprendre les demandes des clients avec une précision de 90 %, et nous espérons encore améliorer cette métrique dans les mois à venir ».

Dotée d’un support client alimenté par l’IA, BS Brodnica donne à ses conseillers les moyens de se saisir d’opportunités bancaires commerciales de valeur. La solution apporte également une aide décisive à la banque pour préserver ses relations avec sa clientèle existante grâce à des services d’assistance plus rapides et plus pratiques.

Dans les mois à venir, la banque prévoit d’effectuer un examen approfondi des conversations passées avec Piotr et de trouver des moyens d’améliorer les réponses de l’assistant.

« Grâce à notre collaboration avec IBM et TUATARA, BS Brodnica améliore la satisfaction de ses clients, renforce son avantage concurrentiel et consolide sa position de banque coopérative la plus innovante de Pologne, conclut M. Głowacki. Alors que notre parcours avec l’IA ne fait que commencer, nous sommes impatients de nous appuyer sur nos partenariats pour explorer de nouveaux cas d’utilisation. »