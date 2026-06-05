Moderniser la résilience des mainframes pour une échelle adaptée à l’IA

Broadridge Financial Solutions se trouve au centre des marchés financiers mondiaux, où les workloads essentiels doivent répondre à des normes strictes en matière de sécurité, de gouvernance et de disponibilité continue. Les clients attendent désormais des expériences en temps réel, une résilience accrue face aux risques cybernétiques et des résultats concrets en IA. Pour répondre à ces attentes, Broadridge a engagé IBM pour étendre sa stratégie de modernisation autour d’IBM Z sans perturber les processus critiques pour le marché.

Les objectifs étaient clairs. Faire évoluer le cœur du mainframe haute performance. Fournir un accès gouverné aux données fiables. Préparez-vous à une IA hybride capable d'évoluer. IBM définit la modernisation comme un programme continu, au niveau de la plateforme, qui protège les investissements passés tout en permettant de nouvelles capacités à travers l'infrastructure, le système d'exploitation, le middleware, la sécurité, l'automatisation et les services d'IA. Cette orientation permet de préserver la fiabilité et la conformité alors que le changement s'accélère.