Moderniser la résilience des mainframes pour une échelle adaptée à l’IA

Faire évoluer IBM Z avec une résilience et une couche unifiée API/données pour permettre une IA sécurisée sur site
Broadridge Financial Solutions se trouve au centre des marchés financiers mondiaux, où les workloads essentiels doivent répondre à des normes strictes en matière de sécurité, de gouvernance et de disponibilité continue. Les clients attendent désormais des expériences en temps réel, une résilience accrue face aux risques cybernétiques et des résultats concrets en IA. Pour répondre à ces attentes, Broadridge a engagé IBM pour étendre sa stratégie de modernisation autour d’IBM Z sans perturber les processus critiques pour le marché.
Les objectifs étaient clairs. Faire évoluer le cœur du mainframe haute performance. Fournir un accès gouverné aux données fiables. Préparez-vous à une IA hybride capable d'évoluer. IBM définit la modernisation comme un programme continu, au niveau de la plateforme, qui protège les investissements passés tout en permettant de nouvelles capacités à travers l'infrastructure, le système d'exploitation, le middleware, la sécurité, l'automatisation et les services d'IA. Cette orientation permet de préserver la fiabilité et la conformité alors que le changement s'accélère.
Flux du trésor américain sécurisés sur IBM Z
Courrier américain pris en charge sur le mainframe
Broadridge et IBM ont développé une modernisation axée sur la technologie Z qui conserve IBM Z comme infrastructure sécurisée et à haut volume pour le traitement réglementé. IBM Z Cyber Vault a été ajouté pour créer des copies isolées, dont l'intégrité est vérifiée et qui permettent une récupération propre sans avoir à retravailler la pile intégrée. L'étape clé de la modernisation a consisté à introduire une couche de données et d'API unifiée, offrant un accès régi et fiable aux données fondamentales sur IBM Z. Cela permet une intégration sécurisée avec les services basés sur le cloud sur AWS, tandis que les données réglementées restent protégées sur IBM Z.
L'architecture hybride prend désormais en charge les capacités pilotées par l'IA pour les opérations de découverte pré-négociation et post-négociation, ancrées sur des données précises et fiables sur IBM Z, une infrastructure résiliente à l'échelle du marché. Cette modernisation est fournie sous la forme d’un programme soutenu, au niveau de la plateforme, et non sous la forme d’un exercice de code ponctuel.
À la suite de ces travaux, Broadridge continue de traiter quotidiennement entre 10 000 et 12 000 milliards de dollars de flux liés aux bons du Trésor américain sur un système central IBM Z renforcé, garantissant ainsi des opérations sécurisées et disponibles en permanence à l'échelle du marché. La fiabilité d'IBM Z permet également de prendre en charge environ 1 % de tous les expéditeurs de courrier aux États-Unis, ce qui souligne le débit éprouvé pour les communications réglementées.
L'environnement renforce les atouts d'IBM Z en matière de sécurité, de disponibilité et d'intégrité des transactions, et renforce la cyber résilience avec IBM Z Cyber Vault pour une restauration basée sur les SLA.
Une couche unifiée de données et d’API permet désormais un accès gouverné pour l’IA sur site et alignée sur le cloud, ce qui simplifie l’intégration aux services AWS et réduit les frictions. Résultat : une modernisation constante avec IBM, qui ajoute de nouveaux services tout en protégeant la fiabilité, la conformité et les investissements antérieurs.
Broadridge Financial Solutions (NYSE : BR) est un leader mondial de la technologie, doté d’une expertise de confiance et d’une technologie transformatrice, aidant les clients et le secteur des services financiers à fonctionner, innover et croître. Ils sont au service des investissements, de la gouvernance et des communications de leurs clients, favorisant la résilience opérationnelle, les performances commerciales et l’expérience des investisseurs.
Leurs plateformes technologiques et opérationnelles traitent et génèrent plus de 7 milliards de communications par an et sous-tendent les échanges quotidiens moyens de plus de 15 000 milliards de dollars en titres tokenisés et traditionnels à l'échelle mondiale. Certifié Great Place to Work, Broadridge fait partie de l'indice S&P 500 et emploie plus de 15 000 collaborateurs dans 21 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.broadridge.com.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.