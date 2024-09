Le défi était simple : une migration complète des données et du traitement vers un nouveau système flexible et évolutif. La tâche était complexe mais réalisable. Le vrai problème était de trouver le temps.

Les jours de semaine étaient exclus, car Broadridge devait rester en phase avec les marchés financiers mondiaux. IBM a proposé une idée novatrice : qu’en est-il des week-ends ? Grâce à la technologie cloud IBM iSeries , Broadridge a pu passer à une infrastructure de cloud privé beaucoup plus rapidement que s’il avait dû concevoir un tout nouveau système.

Le travail du week-end a permis de compléter la migration en seulement sept week-ends. Le projet a ainsi pu être mené à bien juste avant la fin du délai de quatre mois.

« Nous avons pu réaliser cette opération en sept week-ends, alors qu'elle aurait nécessité entre neuf mois et un an, » explique M. Anderson.

Au-delà du respect des délais, Broadridge et ses clients n'ont jamais manqué de rien. La migration s'est déroulée sans heurts et la nouvelle plateforme fournit des services « fiables, jour après jour », déclare M. Schlesinger. Cela permet à Broadridge de fournir un grand nombre de ses systèmes critiques, à fort volume et axés sur les clients, avec un traitement 20 à 30 % plus rapide. La nouvelle technologie cloud permet à l'entreprise d'intégrer ses clients beaucoup plus rapidement. Elle permet également d'étendre ses activités à de nouveaux marchés à travers le monde.

« En interne, nous appelons cela Broadridge 3.0, car il s'agit vraiment de faire évoluer Broadridge », précise M. Schlesinger. « C'est ce que nous appelons les ABCD de l'innovation, en tirant parti de la technologie de nouvelle génération : A pour l'IA et la robotique, B pour les solutions blockchain, C pour le cloud et D pour le digital. »