Après avoir étudié le profil d'un certain nombre de fournisseurs, Bravida a décidé d'implémenter IBM Planning Analytics pour transformer ses processus de budgétisation.

« Nous avons invité plusieurs entreprises à présenter leurs solutions à notre direction et nos utilisateurs professionnels, et leur avons demandé de démontrer comment leur système bénéficierait à diverses divisions de notre entreprise, se rappelle Fredrik Larsson. Il était clair qu'IBM Planning Analytics offrait des fonctionnalités très solides répondant à nos exigences, notamment grâce à une polyvalence exceptionnelle, et que cette offre était également plus rentable que ses concurrentes. »

Bravida a travaillé avec Advectas, un partenaire commercial IBM, pour déployer IBM Planning Analytics dans un délai ambitieux de cinq semaines, afin de terminer l'implémentation avant la prochaine échéance budgétaire. Fredrik Larsson ajoute : « Nous collaborons avec Advectas depuis plusieurs années, nous savions donc qu'ils connaissaient bien nos systèmes et processus, et qu'ils maîtrisaient parfaitement nos objectifs stratégiques.

« Lorsque nous avons mentionné l'échéance que nous nous étions fixée, notre consultant Advectas s'est montré stressé, mais déterminé ! Advectas nous a aidés à planifier chaque aspect du déploiement dans les moindres détails, en rationalisant le processus pour nous assurer que l'implémentation serait réalisée dans les délais prévus. »

Bravida a opté pour IBM Planning Analytics hébergé dans IBM Cloud pour accélérer le déploiement et simplifier la gestion continue. Fredrik Larsson explique : « La décision consistant à héberger notre nouveau système dans IBM Cloud a été facile. Nous tenions à ce que le système nécessite le moins de maintenance possible et nous étions bien conscients des hautes performances, de la disponibilité, de la flexibilité et de la sécurité qu'offre IBM Cloud. Le déploiement d'IBM Planning Analytics dans IBM Cloud nous a également permis de mettre en œuvre la solution rapidement, ce qui était essentiel en termes de délais ; si nous avions choisi une option sur site, notre calendrier de déploiement aurait été impossible à respecter. »

Bravida a terminé son implémentation de base d'IBM Planning Analytics avant la date prévue, créant un système de budgétisation facile à utiliser pour les utilisateurs professionnels. Lorsque les responsables régionaux ou les filiales créent leur budget, le système intègre en toute transparence les données du logiciel ERP (planification des ressources de l'entreprise) et de gestion de la paie de l'entreprise, qui sont maintenues à jour par les chefs de projet et de service tout au long de l'année. La solution simplifie la planification de la prochaine période.

Dès que l'entreprise a clôturé le processus de budgétisation, elle a retravaillé avec Advectas pour implémenter des fonctionnalités supplémentaires afin d'accroître l'efficacité et la flexibilité de son système de budgétisation. L'entreprise s'est également associée à Addedo, un partenaire commercial IBM, pour créer une application conforme à la nouvelle réglementation IFRS 16 qui exige que les entreprises intègrent les crédits-bails au bilan. Cette politique rend la budgétisation encore plus complexe pour Bravida, qui loue environ 7 000 véhicules et quelques centaines d'installations. Avec l'aide d'IBM Planning Analytics et d'Addedo, l'entreprise sera en mesure de respecter facilement les nouvelles directives.