Brasil TecPar étend sa connectivité grâce à l’automatisation et à l’observabilité pilotées par l’IA
L’ambition de Brasil TecPar de se classer parmi les cinq premiers opérateurs de télécommunications du Brésil d’ici 2027 exigeait plus qu’une simple expansion de son réseau : il lui fallait également l’intelligence opérationnelle. Le modèle de consolidation de l’entreprise, qui intègre plusieurs FAI régionaux, a donné naissance à un écosystème complexe composé d’anciens systèmes, de protocoles divers et de flux de données massifs.
Chaque jour, des centaines de milliers d’alertes provenant des systèmes OSS (systèmes de soutien aux opérations pour la surveillance du réseau) et BSS (systèmes de soutien aux activités pour les processus client et de facturation), des dispositifs de réseau fibre optique et des centres de données en périphérie (edge) se disputaient l’attention, rendant difficile la hiérarchisation des incidents critiques. Le triage manuel ralentissait les temps de réponse et augmentait les coûts, tandis que les problèmes récurrents menaçaient la fiabilité du service. L’absence d’un système centralisé de gestion des actifs et des ordres de travail compliquait encore la situation, rendant les opérations sur le terrain coûteuses et inefficaces. Avec une base de clients dépassant 1,3 million d’abonnés et une infrastructure s’étendant sur plus de 212 000 kilomètres de fibre optique, l’enjeu était clair : sans une approche unifiée et prédictive des opérations, la croissance risquait de compromettre l’expérience même qui définit la promesse de la marque Brasil TecPar, à savoir se rapprocher des gens pour leur permettre d’aller plus loin.
Afin de soutenir sa croissance et d’atteindre son objectif de connectivité à l’échelle nationale, Brasil TecPar a lancé CORTEX, un centre d’exploitation réseau cognitif conçu pour offrir évolutivité et fiabilité. CORTEX s’appuie sur IBM Maximo Application Suite, qui gère notamment plus de 3 300 sites réseau, plus de 212 000 kilomètres d’infrastructure fibre optique et des centres de données edge. Maximo automatise la création des ordres de travail, relie les incidents aux actifs concernés et permet d’effectuer une maintenance proactive, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les interventions inutiles sur le terrain. IBM Cloud Pak for AIOps agit comme une couche cognitive pour l’observabilité et la corrélation des événements, filtrant les alertes inutiles et prédisant les pannes avant qu’elles ne se produisent. Ensemble, ces deux solutions transforment les opérations, passant d’un dépannage réactif à une résilience prédictive fondée sur les données.
La mise en œuvre a suivi la méthodologie IBM Garage, accélérant la conception et le déploiement grâce à des pratiques agiles ainsi que des cadres de gouvernance afin de garantir l’adoption et un retour sur investissement mesurable.
L’impact de CORTEX a été immédiat et profond. Brasil TecPar a multiplié par jusqu’à 15 sa capacité d’écoute réseau, passant de 20 000 à 250 000 alertes par jour. Aujourd’hui, la plateforme surveille plus de 3 300 sites réseau dans neuf États ainsi que le district fédéral, gérant plus de 212 000 kilomètres de fibre optique et traitant jusqu’à 300 000 alertes quotidiennes grâce à l’intelligence prédictive. La corrélation automatisée des événements et la création automatisée de tickets ont considérablement réduit le temps moyen de résolution (MTTR), tandis que le nombre d’alertes injustifiées a diminué de plus de 70 %, libérant les ingénieurs des tâches répétitives de triage. L’intégration avec IBM Maximo a permis d’automatiser la création des ordres de service et de relier les incidents aux actifs concernés, ce qui a rationalisé la maintenance et réduit les interventions inutiles sur le terrain. Ces gains ont renforcé la fiabilité du service et accéléré la transition de Brasil TecPar vers des opérations proactives et fondées sur les données, grâce à IBM Maximo Application Suite et IBM Cloud Pak for AIOps.
Brasil TecPar, dont le siège se trouve à São Paulo, a pris la cinquième place parmi les fournisseurs d’accès Internet haut débit fixe du pays en octobre 2025, grâce à l’acquisition d’All Rede et d’OnNet. Depuis sa création en 1995, l’entreprise est devenue un groupe national de télécommunications grâce à une série de fusions-acquisitions. Au total, elle a réalisé 57 acquisitions et intégré des marques telles que Amigo, Ávato, Blink, ALT et Sempre. Desservant plus de 1,3 million d’abonnés dans neuf États et le district fédéral avec plus de 212 000 kilomètres de réseau fibre optique, elle entend se classer parmi les cinq premiers opérateurs du Brésil en 2027.
