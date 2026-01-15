L’ambition de Brasil TecPar de se classer parmi les cinq premiers opérateurs de télécommunications du Brésil d’ici 2027 exigeait plus qu’une simple expansion de son réseau : il lui fallait également l’intelligence opérationnelle. Le modèle de consolidation de l’entreprise, qui intègre plusieurs FAI régionaux, a donné naissance à un écosystème complexe composé d’anciens systèmes, de protocoles divers et de flux de données massifs.

Chaque jour, des centaines de milliers d’alertes provenant des systèmes OSS (systèmes de soutien aux opérations pour la surveillance du réseau) et BSS (systèmes de soutien aux activités pour les processus client et de facturation), des dispositifs de réseau fibre optique et des centres de données en périphérie (edge) se disputaient l’attention, rendant difficile la hiérarchisation des incidents critiques. Le triage manuel ralentissait les temps de réponse et augmentait les coûts, tandis que les problèmes récurrents menaçaient la fiabilité du service. L’absence d’un système centralisé de gestion des actifs et des ordres de travail compliquait encore la situation, rendant les opérations sur le terrain coûteuses et inefficaces. Avec une base de clients dépassant 1,3 million d’abonnés et une infrastructure s’étendant sur plus de 212 000 kilomètres de fibre optique, l’enjeu était clair : sans une approche unifiée et prédictive des opérations, la croissance risquait de compromettre l’expérience même qui définit la promesse de la marque Brasil TecPar, à savoir se rapprocher des gens pour leur permettre d’aller plus loin.