Bien entendu, la lutte contre la fraude ne peut pas se faire aux dépens de la confidentialité des données personnelles et de l'expérience client. Pour l'aider dans cette mission, BoursoBank a choisi la solution IBM Security® Trusteer®.

Les clients des banques en ligne sont plus que jamais vulnérables à la fraude. Les barrières de sécurité dernière génération, telles que l'authentification à deux facteurs, ne font pas le poids face à des pirates qui repensent sans cesse leurs méthodes. Aujourd'hui, le phishing représente plus de la moitié des cas. Le principe ? Les clients reçoivent un e-mail qui ressemble à s'y méprendre à un document officiel de leur établissement bancaire, dans lequel figure un lien vers un site frauduleux qui vole les codes d'accès des usagers lorsque ces derniers tentent de se connecter. Les pirates peuvent également mener des arnaques par téléphone. Dans ce cas, ils utilisent des informations personnelles recueillies sur le web pour convaincre les clients de révéler leurs codes personnels ou d'effectuer des opérations qui permettent aux escrocs d'accéder aux comptes de leurs victimes ou à leurs appareils personnels. Une étude publiée par l'Insee fin 2021 démontre ainsi que 35 % des internautes européens ont été exposés au phishing, et qu'ils sont 30 % à avoir déjà décelé un logiciel malveillant sur leur machine reliée à Internet.

Avec plus de quatre millions de clients, BoursoBank a fait de la lutte contre la fraude et de la protection de ses usagers une priorité : deux problématiques qui ont un impact sur les opérations, les finances et l'image de l'entreprise, tant auprès du grand public que des partenaires.

La mise en place de mesures anti-fraude est un processus complexe, car les utilisateurs de BoursoBank peuvent réaliser près de 1 000 actions de gestion de compte en ligne. Aussi, l'espace à surveiller est très large. De plus, pour des raisons de confidentialité, l'enseigne ne permet pas à sa solution de lutte contre la fraude d’accéder aux données personnelles des clients : l’analyse de sécurité se base donc sur des critères techniques ou comportementaux lors de la connexion. Enfin, les délais doivent être très courts, à la fois pour éviter d'importuner les clients qui consultent légitimement leurs comptes et pour contrer rapidement toute tentative de fraude.