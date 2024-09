BOGESTRA a fait appel à Bechtle Logistik & Service GmbH, un fournisseur de services informatiques avec qui l’entreprise était déjà en relation, pour explorer les solutions possibles de planification numérique. Bechtle a alors présenté le client à SPOO Group GmbH, qui avait développé une solution de planification des transports (lien externe à ibm.com) pour les opérateurs locaux de transport en commun.

Chargé de la gestion globale du projet, Bechtle a recommandé à BOGESTRA de déployer la solution SPOO Group sur IBM Cloud. IBM Cloud offre la flexibilité et l’évolutivité dont BOGESTRA avait besoin à un prix inférieur à celui des autres fournisseurs de cloud. Les développeurs SPOO Group ont également apprécié la facilité de développement et de déploiement avec IBM Cloud Kubernetes Service, ainsi que les fonctionnalités de sécurité intégrées d’IBM Cloud.

Tous les participants au projet ont travaillé en étroite collaboration pour s’assurer que la plateforme finale répondait aux besoins et aux attentes de BOGESTRA. « Nous avons commencé par des ateliers pour consigner les exigences du client en détail », explique Florian Schindler, directeur produit (CPO) chez SPOO Group. « Nous avons étroitement impliqué le client dans la phase de définition des exigences et dans le développement du produit afin de garantir que la technologie réponde aux besoins de son entreprise et du marché. »

SPOO Group a standardisé la solution de sorte qu’après avoir importé et défini les données de base pertinentes dans la technologie de base de données IBM Cloud choisie, BOGESTRA puisse rapidement commencer à utiliser la plateforme à des fins de planification. Le client dispose d’une interface utilisateur intuitive qui permet aux planificateurs de visualiser facilement les itinéraires et les liaisons existantes, y compris les temps d’attente pour les correspondances.

La plateforme s’intègre à Google Maps et comprend des fonctionnalités de simulation en temps réel pour mesurer les temps de marche et d’attente des passagers. La solution tient également compte des heures de pointe et utilise un système d’alerte de feux de signalisation pour aider les planificateurs à visualiser les temps d’attente actuels et à optimiser les itinéraires pour éliminer les longues attentes et améliorer le service. Les simulations en temps réel aident les planificateurs à affiner et à améliorer les itinéraires. Enfin, des fonctionnalités intégrées de partage de ligne avec les sociétés de transport voisines facilitent la coordination.