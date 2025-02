La mise en œuvre d’AiSolved a donné des résultats remarquables pour BlueSky Creations et ses clients. En intégrant les technologies avancées d’IBM, AiSolved a considérablement réduit les coûts opérationnels et amélioré l’efficacité dans divers secteurs. Son interface conviviale et ses capacités de traitement des données en temps réel ont permis aux entreprises de s’attaquer à des problèmes d’optimisation complexes avec une facilité et une précision sans précédent. De plus, la capacité de la plateforme à fournir des solutions sur mesure pour divers secteurs a ouvert de nouvelles perspectives de croissance et d’innovation. Les entreprises ont désormais la possibilité de déployer des modèles d’IA avancés sans investissement initial important, ce qui garantit un retour sur investissement rapide.

BlueSky Creations a constaté une amélioration de 6 % de sa productivité, ce qui représente une économie de plus de 600 millions de dollars par an. En outre, l’entreprise a constaté une réduction de 28 % des heures de formation, ce qui correspond à une économie de trois mois de formation et de plusieurs milliers de dollars.

Les excellents résultats obtenus par AiSolved soulignent le potentiel de l’optimisation basée sur l’IA pour transformer les pratiques métier traditionnelles, ouvrant la voie à une ère où la prise de décision intelligente sera la norme. Grâce à sa collaboration avec IBM, BlueSky Creations a non seulement amélioré son offre de services, mais a également établi une nouvelle référence dans le secteur en matière d’excellence opérationnelle et d’innovation.