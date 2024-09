Au service de ses clients basés en Europe et en Amérique du Nord, BlueBee aide les organisations cliniques et de recherche à fournir des diagnostics et d'autres résultats critiques plus rapidement et à moindre coût. La plateforme sur le cloud de l'entreprise réduit le délai de transfert des données de 75 % et accélère le traitement des données dans une mesure pouvant atteindre 133,9 % par rapport à une infrastructure traditionnelle dans le même secteur.



Avec une offre soutenue par l'infrastructure IBM Cloud, BlueBee peut ajuster la fourniture de solutions en fonction des besoins. « Certains clients ont besoin que l'analyse des données soit aussi rapide que possible, tandis que d'autres se concentrent davantage sur la compétitivité des prix », explique Mme Garred. « IBM Cloud nous offre le choix et la flexibilité nécessaires pour fournir un service adapté aux besoins de nos clients. »



Et avec les centres de données IBM Cloud disponibles dans le monde entier, BlueBee aide ses clients à accroître rapidement et facilement leur présence. « Lorsque nos clients souhaitent effectuer un déploiement sur une grande partie du territoire, même avec des réglementations qui varient d'un pays à l'autre, il suffit quasiment d'un simple clic », explique M. Florus. « Et même si votre présence est mondiale, vous disposez d'un guichet unique qui vous permet de tout contrôler. »