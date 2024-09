C'est quand on se sent le mieux qu'on donne le meilleur de soi-même. Par conséquent, investir dans le bien-être physique, mental et financier des employés est bénéfique pour tous : le membre du personnel, son employeur et la société dans son ensemble.

BHSF est une organisation à but non lucratif fondée sur cette philosophie. Forte d'une histoire qui remonte à 1873, BHSF améliore le bien-être au travail en aidant chacun à obtenir le soutien nécessaire pour s'épanouir. Ces dernières années, l'organisation a entrepris une transformation numérique pour s'assurer que ses services restent en phase avec les besoins de ses clients.

Richard Evanson, responsable de l'informatique et des projets du groupe chez BHSF, explique : « Avant, la plupart de nos réclamations étaient transmises et traitées sur papier. Aujourd'hui, la moitié d'entre elles arrivent via notre portail en ligne et sont gérées numériquement de bout en bout. Bien que l'automatisation aide notre personnel à travailler plus efficacement, elle impose également des exigences élevées à nos systèmes informatiques. Alors que la proportion d'applications numériques augmente d'une année à l'autre, la disponibilité de nos systèmes informatiques devient plus importante que jamais. »

Pour se protéger contre l'interruption de ses services, BHSF a commencé à rechercher une alternative plus robuste à son infrastructure informatique existante. Dans le même temps, l'organisation a vu l'occasion de renforcer ses capacités en matière de sécurité des informations et de libérer son équipe informatique des tâches de gestion chronophages.

« Nos clients dépendent de la disponibilité de nos services au moment où ils en ont besoin, les temps d'arrêt ne sont donc pas envisageables », déclare Richard. « La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande de soutien en matière de santé mentale, et nous étions déterminés à être présents pour nos 350 000 assurés tout au long de la crise et après. Nous avons décidé qu'il était temps de rechercher des experts en infrastructure en qui nous pouvions avoir confiance, afin de pouvoir nous concentrer encore plus sur nos clients. »