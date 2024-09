Bestway Cement Limited

Avec quatre sites majeurs permettant chacun de produire plusieurs millions de tonnes de ciment par an, Bestway Cement exécute des processus industriels à la fois complexes et gourmands en énergie. De la réception des marchandises aux livraisons, l’efficacité opérationnelle est une priorité absolue, car elle permet à l’entreprise d’améliorer la qualité, la rentabilité et de réduire son empreinte environnementale.

Issu en partie d’une série d’acquisitions, Bestway Cement utilisait plusieurs solutions distinctes pour gérer l’entreprise. Dans ce contexte, les gestionnaires ne parvenaient pas à obtenir les données dont ils avaient besoin pour leurs analyses (celles-ci manquaient de précision ou arrivaient trop tard), ce qui rendait plus difficile l’identification de possibilités d’amélioration de l’efficacité.

Par exemple, lorsque les camions entrent et quittent chaque site, ils passent sur des ponts qui permettent de déterminer les charges – un élément essentiel de la collecte de données. L’extraction des informations (par exemple : identification des camions, matériaux, poids du chargement, heure et date) et leur mise en correspondance avec les données financières et les données de production étaient des processus susceptibles de créer des erreurs, et au moment où les résultats étaient générés (au moins une semaine plus tard), il était déjà trop tard pour rectifier les écarts.

Junaid Nasir, chef du service des TI, explique : « L’extraction des informations était en grande partie manuelle, ce qui introduisait un risque d’erreur humaine. Les managers recevaient des rapports imprimés, souvent basés sur des données de mauvaise qualité, qui pouvaient comporter des centaines de pages, et qui arrivaient deux ou trois semaines après l’événement. Du côté des finances, chaque volet de la gestion (comptabilité générale, fiches de paie et comptabilité fournisseurs) était faite dans des systèmes distincts, et la clôture de fin de mois pouvait prendre jusqu’à trois semaines. »

Il poursuit : « Dans un secteur de fabrication de produits comme le ciment, la capacité opérationnelle est le principal levier pour améliorer la rentabilité. En outre, lorsque vous dirigez une entreprise qui consomme beaucoup d’énergie, l’efficacité a une incidence directe sur les efforts de réduction de l’impact environnemental. Face à ce double impératif, la stratégie de Bestway Cement était d’améliorer ses performances grâce aux données en temps réel, et accessoirement de réduire les déchets et de développer l’entreprise tout en améliorant sa réputation en matière d’écologie.