« Nous aimons créer des perturbations », déclare Daniel Corboy, développeur et ingénieur DevOps chez Bendigo and Adelaide Bank, alors qu’il explique comment son entreprise adopte une approche bancaire différente de celle de ses grands concurrents. « Nous opérons avec une forte orientation régionale et communautaire et nous nous sommes organisés pour être agiles, en fournissant rapidement du code et des services, mais aussi, ce qui est tout aussi important, en établissant un cycle de développement fiable et facile à gérer. »

La banque avait besoin de nouvelles applications déployées en quelques minutes et de nouveaux environnements livrés beaucoup plus rapidement que les cinq semaines qu’il faut habituellement. « Les clients de notre banque veulent bénéficier de ses services dès maintenant et ils veulent généralement y accéder depuis leur smartphone ou leur appareil. Nous avons eu beaucoup de mal à livrer dans les délais et à suivre le rythme de nos concurrents, explique M. Corboy. Nous nous sommes retrouvés face à une pléthore de processus et nous cherchions des moyens d’opérer différemment afin de répondre plus rapidement à nos clients, qu’ils soient internes ou externes. Je pense que tout groupe informatique opérant dans une entreprise de la taille de Bendigo and Adelaide Bank éprouve des difficultés liées aux délais de livraison et à la gestion des environnements. Je suis sûr que nous ne sommes pas la seule organisation à disposer de milliers de feuilles de calcul gérant d’innombrables processus dans l’ensemble de l’organisation. »