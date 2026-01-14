Bell s’est associé à IBM Consulting pour livrer une plateforme de nouvelle génération dans le budget imparti en seulement 16 mois. Le SAP ERP Central Component (ECC) de Bell a été migré vers SAP S/4HANA et Google Cloud, réduisant ainsi le volume de données de 18 To à 10 To et améliorant l’expérience utilisateur grâce à SAP Fiori. Dans le cadre de ce projet, plusieurs systèmes périphériques SAP, notamment Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) et Business Planning and Consolidation (BPC), ont également été migrés vers le cloud.

IBM a réuni une équipe de spécialistes pour mener à bien ce projet, y compris les partenaires commerciaux IBM SNP et smartShift. La plateforme logicielle de SNP pour la transformation sélective des données permet une compréhension rapide de l’environnement SAP complexe de Bell et une migration efficace d’importants volumes de données. smartShift, de son côté, a apporté des capacités de résolution de code alimentées par l’IA, aidant à moderniser et à pérenniser plus de 25 000 objets Advanced Business Application Programming (ABAP) personnalisés, réduisant les risques liés à la transition et assurant la maintenabilité à long terme.

À l’aide d’IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA, l’équipe a rationalisé la migration de plus de 700 interfaces et a contribué à assurer la continuité des activités dans les lignes de métier critiques. Les services de modernisation des applications et les services de conseil financier d’IBM ont contribué à renforcer davantage les opérations de Bell, accélérant l’élaboration de rapports, raccourcissant les cycles de clôture et permettant une prise de décision plus rapide et plus stratégique basée sur les données.