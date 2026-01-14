Bell ouvre la voie à l’agilité et à la croissance avec SAP S/4HANA et IBM® Consulting
En matière de chiffre d’affaires total et de contacts clients combinés, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle est à l’avant-garde en matière de réseaux avancés en fibre optique et sans fil, de services aux entreprises et de médias numériques.
L’entreprise avait besoin d’un environnement SAP personnalisé pour soutenir la finance, la chaîne d’approvisionnement et les processus opérationnels couvrant plusieurs unités commerciales ainsi que des centaines d’interfaces et des téraoctets de données historiques. Cette complexité compliquait de plus en plus l’adaptation à l’évolution des besoins métier. Bell avait besoin d’orchestrer une transformation à grande échelle de ses systèmes SAP, afin non seulement de moderniser son infrastructure, mais aussi de jeter les bases de l’innovation, de l’agilité et des opérations axées sur le cloud de demain.
Bell s’est associé à IBM Consulting pour livrer une plateforme de nouvelle génération dans le budget imparti en seulement 16 mois. Le SAP ERP Central Component (ECC) de Bell a été migré vers SAP S/4HANA et Google Cloud, réduisant ainsi le volume de données de 18 To à 10 To et améliorant l’expérience utilisateur grâce à SAP Fiori. Dans le cadre de ce projet, plusieurs systèmes périphériques SAP, notamment Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) et Business Planning and Consolidation (BPC), ont également été migrés vers le cloud.
IBM a réuni une équipe de spécialistes pour mener à bien ce projet, y compris les partenaires commerciaux IBM SNP et smartShift. La plateforme logicielle de SNP pour la transformation sélective des données permet une compréhension rapide de l’environnement SAP complexe de Bell et une migration efficace d’importants volumes de données. smartShift, de son côté, a apporté des capacités de résolution de code alimentées par l’IA, aidant à moderniser et à pérenniser plus de 25 000 objets Advanced Business Application Programming (ABAP) personnalisés, réduisant les risques liés à la transition et assurant la maintenabilité à long terme.
À l’aide d’IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA, l’équipe a rationalisé la migration de plus de 700 interfaces et a contribué à assurer la continuité des activités dans les lignes de métier critiques. Les services de modernisation des applications et les services de conseil financier d’IBM ont contribué à renforcer davantage les opérations de Bell, accélérant l’élaboration de rapports, raccourcissant les cycles de clôture et permettant une prise de décision plus rapide et plus stratégique basée sur les données.
Bell utilise désormais un environnement SAP S/4HANA rationalisé et basé sur le cloud prenant en charge plus de 15 000 utilisateurs dans de nombreux secteurs d’activité. Le nouveau système offre des performances plus rapides, une plus grande évolutivité et une résilience accrue, permettant aux équipes de travailler plus efficacement et de répondre aux besoins métier avec agilité.
Voici quelques résultats clés :
IBM continue de soutenir Bell en tant que partenaire stratégique, aidant l’entreprise à faire évoluer ses capacités informatiques et financières.
Bell est considérée comme la plus grande entreprise de communications du Canada, leader dans les réseaux avancés de fibre et sans fil, les services d’entreprise et les médias numériques. En proposant une technologie de nouvelle génération qui tire parti de solutions basées sur le cloud et pilotées par l’IA, elle permet à ses clients de rester connectés, informés et divertis tout en permettant aux entreprises de rivaliser sur la scène mondiale.
IBM Consulting, c’est la rencontre entre une expertise fiable et une IA de pointe. En conseillant, concevant, développant et exploitant des innovations commerciales qui comptent, IBM Consulting vous aide à surmonter vos défis les plus difficiles et à obtenir des résultats réels et mesurables.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et IBM Consulting sont des marques d’IBM Corp. enregistrées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.