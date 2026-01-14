Accélérer la transformation opérationnelle avec une plateforme SAP de nouvelle génération

Bell ouvre la voie à l’agilité et à la croissance avec SAP S/4HANA et IBM® Consulting

Moderniser les environnements SAP pour permettre une transformation évolutive

En matière de chiffre d’affaires total et de contacts clients combinés, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle est à l’avant-garde en matière de réseaux avancés en fibre optique et sans fil, de services aux entreprises et de médias numériques.

L’entreprise avait besoin d’un environnement SAP personnalisé pour soutenir la finance, la chaîne d’approvisionnement et les processus opérationnels couvrant plusieurs unités commerciales ainsi que des centaines d’interfaces et des téraoctets de données historiques. Cette complexité compliquait de plus en plus l’adaptation à l’évolution des besoins métier. Bell avait besoin d’orchestrer une transformation à grande échelle de ses systèmes SAP, afin non seulement de moderniser son infrastructure, mais aussi de jeter les bases de l’innovation, de l’agilité et des opérations axées sur le cloud de demain.
44 % réduction du volume de données de 18 To à 10 To 25 000 objets personnalisés corrigés avec succès 15 000 utilisateurs sur SAP S/4HANA cloud natif
La migration réussie vers S/4HANA représente un moment charnière pour notre entreprise. Cette réalisation, livrée dans les délais et le budget établis avec notre partenaire IBM, nous fournit une plateforme moderne et évolutive qui nous permet de stimuler l’innovation et d’atteindre nos objectifs stratégiques. Le dévouement et l’expertise de l’équipe ont permis de minimiser la perturbation de nos opérations principales.
Thierry Chaumont VP senior, contrôleur et fiscalité BCE et Bell
Opérer une transformation des finances transparente et compatible avec SAP dans le cloud

Bell s’est associé à IBM Consulting pour livrer une plateforme de nouvelle génération dans le budget imparti en seulement 16 mois. Le SAP ERP Central Component (ECC) de Bell a été migré vers SAP S/4HANA et Google Cloud, réduisant ainsi le volume de données de 18 To à 10 To et améliorant l’expérience utilisateur grâce à SAP Fiori. Dans le cadre de ce projet, plusieurs systèmes périphériques SAP, notamment Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) et Business Planning and Consolidation (BPC), ont également été migrés vers le cloud.

IBM a réuni une équipe de spécialistes pour mener à bien ce projet, y compris les partenaires commerciaux IBM SNP et smartShift. La plateforme logicielle de SNP pour la transformation sélective des données permet une compréhension rapide de l’environnement SAP complexe de Bell et une migration efficace d’importants volumes de données. smartShift, de son côté, a apporté des capacités de résolution de code alimentées par l’IA, aidant à moderniser et à pérenniser plus de 25 000 objets Advanced Business Application Programming (ABAP) personnalisés, réduisant les risques liés à la transition et assurant la maintenabilité à long terme.

À l’aide d’IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA, l’équipe a rationalisé la migration de plus de 700 interfaces et a contribué à assurer la continuité des activités dans les lignes de métier critiques. Les services de modernisation des applications et les services de conseil financier d’IBM ont contribué à renforcer davantage les opérations de Bell, accélérant l’élaboration de rapports, raccourcissant les cycles de clôture et permettant une prise de décision plus rapide et plus stratégique basée sur les données.
La mise à niveau de SAP S/4HANA chez Bell n’était pas qu’une simple mise à jour du système : il s’agissait d’une avancée fondamentale. En privilégiant la qualité et une exécution fluide avec IBM, nous avons transformé l’une de nos plateformes les plus critiques et complexes en une infrastructure stratégiquement vitale et évolutive qui soutient directement notre stratégie globale de transformation et nous donne accès à de nouvelles opportunités.
Sergio Carriero Directeur, livraison informatique Solutions technologiques d’entreprise
Poser les bases de la valeur future et de l’agilité commerciale

Bell utilise désormais un environnement SAP S/4HANA rationalisé et basé sur le cloud prenant en charge plus de 15 000 utilisateurs dans de nombreux secteurs d’activité. Le nouveau système offre des performances plus rapides, une plus grande évolutivité et une résilience accrue, permettant aux équipes de travailler plus efficacement et de répondre aux besoins métier avec agilité.

Voici quelques résultats clés :

  • 15 000 utilisateurs pris en charge sur un environnement SAP S/4HANA cloud natif, améliorant l’évolutivité
  • 44 % de réduction du volume de données, de 18 To à 10 To, rationalisant les performances du système
  • Plus de 25 000 objets personnalisés corrigés, réduisant ainsi la complexité et les risques opérationnels
  • Plus de 700 interfaces migrées, contribuant ainsi à garantir une intégration transparente des processus métier
  • 143 codes d’entreprise simplifiés à 57

IBM continue de soutenir Bell en tant que partenaire stratégique, aidant l’entreprise à faire évoluer ses capacités informatiques et financières.
À propos de Bell

Bell est considérée comme la plus grande entreprise de communications du Canada, leader dans les réseaux avancés de fibre et sans fil, les services d’entreprise et les médias numériques. En proposant une technologie de nouvelle génération qui tire parti de solutions basées sur le cloud et pilotées par l’IA, elle permet à ses clients de rester connectés, informés et divertis tout en permettant aux entreprises de rivaliser sur la scène mondiale.

