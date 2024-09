« Cela fait quelque temps qu’IBM et BBVA échangent sur les concepts d’IA générationnelle. Nous y avons tous deux cru immédiatement. Nous avons créé cette équipe et nous nous sommes lancés. Le fait d’en avoir pris conscience très tôt nous a permis de préparer ce qui arrive et ce qui viendra plus tard. Cette démarche a été très appréciée et a fait toute la différence.



Grâce à notre transition vers l’IA générative, nous avons assisté à une transformation remarquable chez BBVA. En travaillant en étroite collaboration avec IBM, nous avons exploité la puissance de l’analytique avancée, du machine learning et maintenant de l’intelligence artificielle générative. Ce changement de paradigme a fondamentalement changé la façon dont nous abordons l’IA. Il ne s’agit pas d’un simple système plug and play, mais d’un savoir-faire collaboratif qui permet de régler les modèles avec précision et de libérer le potentiel au sein de notre organisation. Le partenariat avec IBM, avec leur expertise et notre vision commune, a joué un rôle déterminant pour nous aider à progresser sur cette voie de transformation. Et travailler dans l’équipe business avec ceux qui connaissent très bien les modèles est selon moi très important, je dirais même le facteur de différenciation qui caractérise notre travail commun.



Ricardo Martín Manjón

Responsable mondial des données

BBVA