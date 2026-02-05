Grâce à Atlas, Bay Point Advisors a réduit le temps consacré à l’analyse des documents et à la recherche, passant de plusieurs heures à quelques secondes. Les processus de diligence raisonnable sont accélérés et la réactivité vis-à-vis des clients s’en trouve nettement améliorée. La plateforme fournit des réponses fondées et étayées par des citations, réduisant les taux d’erreur et limitant les hallucinations de l’IA pour une plus grande confiance dans les décisions d’investissement. Les conseillers constatent des gains de productivité significatifs, l’analyse manuelle laissant place à des requêtes conversationnelles automatisées. La gouvernance reste rigoureuse, avec des droits d’accès appliqués au niveau des documents de bout en bout, garantissant la protection des données sensibles. Astra DB au sein de watsonx.data a fourni la base sécurisée et évolutive de cette transformation, tandis que les experts IBM ont accompagné la conception des workflows et l’optimisation des paramètres de performance. « Nous n’aurions pas pu mener ce projet à bien sans l’équipe Astra DB d’IBM. Leur soutien opérationnel et leurs conseils ont été déterminants pour accélérer le développement et assurer le succès. » À l’avenir, Bay Point Advisors prévoit d’intégrer des capacités d’IA agentique afin de fournir une intelligence proactive. M. Atkinson précise : « Atlas offre une expérience sécurisée et personnalisée à chaque client. En alliant données structurées et non structurées à l’IA, les conseillers peuvent proposer des recommandations sur mesure tout en protégeant les informations sensibles. C’est un véritable équilibre entre confiance et performances. »