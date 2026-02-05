Une plateforme RAG sécurisée avec services de chat permet des décisions d’investissement plus rapides et plus éclairées pour les clients du cabinet
Bay Point Advisors, société de gestion d’investissements basée à Atlanta, se spécialise dans les opportunités de marchés privés souvent négligées par les investisseurs traditionnels. Dans cet univers, la rapidité est essentielle. Pourtant, la recherche d’opportunités est loin d’être rapide. Les data rooms sécurisées contiennent des centaines de fichiers PDF, de feuilles de calcul et de contrats, constituant une masse d’informations que les conseillers et leurs clients doivent analyser avant de prendre des décisions critiques. Ce processus manuel ralentit le flux des transactions et augmente le risque de passer à côté d’opportunités stratégiques. Bay Point Advisors avait besoin d’un moyen d’accélérer la prise de décision sans compromettre la précision ni la sécurité. Son objectif : créer une plateforme permettant aux clients d’interagir de manière conversationnelle avec les data rooms et d’obtenir, en quelques millisecondes, des réponses fiables et étayées par des citations.
Accélération des capacités d’analyse des investissements
Temps de réponse client ultra-rapides
Amélioration de l’expérience et de la satisfaction client
Pour surmonter les délais liés à l’examen manuel des documents, Bay Point Advisors s’est appuyé sur l’expertise et l’accompagnement d’IBM. « Ils ne se sont pas contentés de répondre à nos questions : ils ont ouvert un canal Slack, organisé des réunions hebdomadaires et nous ont même aidés à développer une preuve de concept », explique Rick Atkinson, directeur technique. Avec le soutien d’IBM, le cabinet a développé Atlas, une plateforme alimentée par l’IA offrant un accès conversationnel aux data rooms sécurisées. S’appuyant sur IBM DataStax Astra DB au sein d’IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI et une couche de métadonnées SQL, Atlas repose sur une architecture de génération augmentée de récupération (RAG) qui transforme des documents statiques en une couche de connaissances interrogeable. Cette intégration a automatisé les workflows, remplaçant des tâches manuelles chronophages par des réponses instantanées, fiables et accompagnées de citations, le tout disponible en quelques millisecondes. L’accompagnement direct d’IBM a accéléré le développement, en orientant la conception des workflows de récupération et en intégrant un réglage fin des paramètres afin de garantir sécurité, évolutivité et performances. « Nous n’aurions pas pu mener ce projet à bien sans l’équipe Astra DB d’IBM. Leur soutien opérationnel et leurs conseils ont été déterminants pour accélérer le développement et assurer le succès », explique M. Atkinson.
Grâce à Atlas, Bay Point Advisors a réduit le temps consacré à l’analyse des documents et à la recherche, passant de plusieurs heures à quelques secondes. Les processus de diligence raisonnable sont accélérés et la réactivité vis-à-vis des clients s’en trouve nettement améliorée. La plateforme fournit des réponses fondées et étayées par des citations, réduisant les taux d’erreur et limitant les hallucinations de l’IA pour une plus grande confiance dans les décisions d’investissement. Les conseillers constatent des gains de productivité significatifs, l’analyse manuelle laissant place à des requêtes conversationnelles automatisées. La gouvernance reste rigoureuse, avec des droits d’accès appliqués au niveau des documents de bout en bout, garantissant la protection des données sensibles. Astra DB au sein de watsonx.data a fourni la base sécurisée et évolutive de cette transformation, tandis que les experts IBM ont accompagné la conception des workflows et l’optimisation des paramètres de performance. « Nous n’aurions pas pu mener ce projet à bien sans l’équipe Astra DB d’IBM. Leur soutien opérationnel et leurs conseils ont été déterminants pour accélérer le développement et assurer le succès. » À l’avenir, Bay Point Advisors prévoit d’intégrer des capacités d’IA agentique afin de fournir une intelligence proactive. M. Atkinson précise : « Atlas offre une expérience sécurisée et personnalisée à chaque client. En alliant données structurées et non structurées à l’IA, les conseillers peuvent proposer des recommandations sur mesure tout en protégeant les informations sensibles. C’est un véritable équilibre entre confiance et performances. »
Fondée en 2012, Bay Point Advisors est une société de gestion d’investissements basée à Atlanta, spécialisée dans des solutions d’investissement innovantes, principalement sur le marché de la dette privée aux États-Unis. Le cabinet se consacre à des opportunités de marchés privés souvent négligées par les investisseurs traditionnels et vise à accélérer la prise de décisions financières critiques de ses clients grâce à l’utilisation de technologies avancées.
© Copyright IBM Corporation. Janvier 2026.
IBM, le logo IBM, DataStax et watsonx.data sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays, ou les deux.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.