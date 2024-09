En tant que fournisseur mondial de logiciels et de services de publicité programmatique et d’automatisation des médias pour les entreprises, Basis Technologies propose une plateforme qui améliore les performances du marketing omnicanal en unifiant l’achat média programmatique et direct, l’automatisation des workflows, la planification de campagnes cross-canal, le reporting universel et la Business Intelligence. Compatible avec tous les principaux types et formats créatifs, la plateforme offre une sélection complète de méthodes d’achat sur tous les canaux et appareils. Basis résout la complexité des médias numériques et stimule la rentabilité grâce à un système d’enregistrement unique, à une collaboration transparente entre les équipes et à des informations exploitables basées sur les données.

Basis doit fonctionner avec la latence la plus faible possible, car même une milliseconde de retard supplémentaire peut faire perdre à ses clients un emplacement publicitaire convoité. En tant que plateforme d’enchères en temps réel à grande échelle, Basis doit traiter des milliards de requêtes par jour avec un temps de latence ultra faible. Pour répondre à ses besoins de performances et d’évolutivité, Basis dispose de plusieurs centres de données en Amérique du Nord et en Europe, et utilise un réseau de diffusion de contenu (CDN).