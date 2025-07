En tant qu’experts en solutions telles qu’IBM FileNet et IBM Cloud Pak for Data, le choix d’IBM comme partenaire technologique pour ce projet s’est imposé naturellement à Barré. Barré a choisi la gamme de produits IBM watsonx comme base pour son assistant d’IA. IBM watsonx offre une intégration fluide avec les solutions IBM et tierces, simplifiant ainsi le processus de développement pour les ingénieurs de Barré. Le studio d’IA IBM watsonx.ai propose un grand modèle de langage (LLM) prenant en charge les langues d’Europe centrale et orientale (CEE), telles que Mistral et Llama 3, qui peut être déployé sur site, offrant ainsi une sécurité renforcée pour les informations commerciales confidentielles.

« Nos secteurs de marché cibles traitent souvent des données très sensibles, généralement selon une réglementation stricte, et il est important pour eux de sécuriser ces données », explique M. Prikk. « Le modèle sur site, rendu possible par le caractère léger du LLM, garantit que l’assistant d’IA de Barré offre les fonctionnalités de sécurité avancées dont ils ont besoin. »

En étroite collaboration avec l’équipe IBM locale, Barré a conçu et développé un assistant d’IA pour prendre en charge trois cas d’utilisation principaux : l’ingestion et le traitement des factures, la navigation dans les référentiels réglementaires et la navigation dans la base de connaissances métier. L’assistant répond aux requêtes en langage naturel en accédant en arrière-plan aux données des applications d’entreprise afin de récupérer la documentation appropriée et de fournir des résultats sélectionnés de manière rapide et fiable.