Avec SAP HANA exécuté sur IBM Power et IBM FlashSystem, le groupe Barbier bénéficie d’un accès ultra-rapide aux données de production et prépare sa migration vers SAP S/4HANA. L’entreprise peut traiter jusqu’à sept millions de requêtes par seconde, ce qui permet aux décideurs de travailler plus rapidement et avec plus de précision.

Selon Jean-François Desassis, DSI du groupe Barbier, « SAP HANA nous a permis d’accéder au big data en temps réel. Les utilisateurs apprécient la possibilité d’interroger de grands ensembles de données en temps réel et de prendre des décisions plus rapides sur la base d’informations provenant de l’analytique. Les nouveaux serveurs IBM Power ont un temps de réponse très rapide, et l’ensemble de ces avantages est fourni par le trio de technologies SAP HANA, IBM Power et IBM i. »

La stratégie du groupe Barbier est d’utiliser des appareils connectés à l’Internet des objets (IdO) pour capturer des informations en temps réel dans ses lignes de fabrication, les ingérer dans SAP Plant Connectivity et IBM Watson et créer des modèles prédictifs sophistiqués pour améliorer la maintenance.

« Jour après jour, nous restons extrêmement satisfaits d’IBM Power et d’IBM FlashSystem », explique M. Desassis. « En tant que DSI, je n’entends jamais parler de la plateforme, car les problèmes sont inexistants. Et cela me convient parfaitement, car je dois m’occuper de tellement d’autres choses ! Le workload de gestion des systèmes est assez peu important, et le support d’IBM et de nos partenaires est exemplaire. »