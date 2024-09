« Notre principale amélioration est d’avoir permis à nos responsables de visualiser et de traiter les informations en temps réel », explique M. Castellarnau. « C’était quasiment impossible auparavant. Grâce au tableau de bord opérationnel qui affiche ce qui se passe dans l’ensemble de nos activités, au moment même et dans un format standard, nous pouvons prendre des décisions plus rapidement et avec une plus grande précision ».

Il poursuit : « Nous pouvons également mieux suivre et identifier les indicateurs clés pour les domaines qui nécessitent une amélioration ou une surveillance plus poussée, ce qui nous permet de générer de nouvelles efficacités opérationnelles et de nouvelles synergies dans nos trois secteurs d’activité. »

Ces améliorations de visibilité se sont traduites par des économies importantes pour Baqueira Beret. En particulier, l’automatisation d’une grande partie de la collecte des données et du reporting a permis à l’entreprise de libérer plusieurs employés pour les réaffecter à des tâches plus rentables. En outre, grâce aux gains d’efficacité dans ses processus d’achat, de gestion d’entrepôt et de maintenance, elle a pu réduire davantage ses coûts de matériaux.

Le nouvel environnement piloté par Axional permet également à Baqueira Beret d’ajouter de nouveaux services et d’améliorer le niveau de support offert à ses clients. « Nous avons simplifié le processus de location de skis », explique M. Castellarnau. « Nous avons considérablement réduit les délais de location et permis aux visiteurs de réserver des équipements particuliers selon leurs préférences personnelles, puisque nous disposons désormais d’une vue en temps réel sur l’emplacement et l’utilisation de nos actifs de location. »

De même, en intégrant Axional à des plateformes externes de réservation en ligne, l’entreprise a élargi son pool de clients potentiels, entraînant une augmentation significative des ventes.

« Depuis le début, Deister est un véritable partenaire technologique pour nous, qui nous aide à développer et à faire évoluer nos capacités », ajoute M. Castellarnau. « Ils ont compris nos besoins commerciaux et techniques, et ont mis à notre disposition des consultants et des ingénieurs spécialisés qui ont rendu cette migration entièrement transparente. De plus, la suite ERP Axional est l’un des systèmes parmi les plus puissants et complets que nous connaissons pour gérer facilement les contraintes de nos opérations métier complexes et intersectorielles. »

« Enfin, les performances et la fiabilité d’Informix ont joué un rôle crucial dans la réussite de l’ensemble de ce projet », commente M. Cubedo, « notamment les capacités d’autogestion, la réplication d’Informix Enterprise – nous avions besoin d’un système qui fonctionne en continu – et IBM a répondu à nos attentes. »

Le logiciel Informix, cependant, n’est pas le seul motif de satisfaction pour Deister.

« Nous sommes partenaire commercial IBM depuis 1996 », ajoute M. Escoté. « Cette relation nous permet de créer et d’offrir à nos clients des applications commerciales de meilleure qualité et de plus grande valeur. Mais au-delà de la technologie, être partenaire IBM en bénéficiant de ses fonds de co-marketing nous permet d’améliorer notre visibilité sur les réseaux sociaux et notre positionnement auprès des clients. Il nous est ainsi plus facile d’amener notre entreprise et nos clients là où nous le voulons. »