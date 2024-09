Le niveau de préparation de la Bank Albilad reposait en grande partie sur sa prévoyance. La banque a identifié l’économie des API et la manière dont l’adaptabilité sur le terrain permettait d’accélérer le délai d’exécution des produits, d’accroître la satisfaction et la confiance des consommateurs, d’accéder à de nouveaux marchés, d’améliorer la collaboration et de nombreux autres avantages. « Il y a plusieurs années, nous avons remarqué le potentiel de l’économie des API et, en tant que banque de premier plan, nous devions commencer à l’exploiter afin de garantir notre agilité pour les années à venir. En 2018, lorsque la Bank Albilad a concrétisé cette vision, nous avons commencé à chercher une plateforme de gestion des API qui nous aiderait à créer, gérer, sécuriser et diffuser efficacement notre API sur le marché », explique BAB.

Ainsi, lorsque la SAMA a annoncé ses nouvelles directives et délais pour la banque ouverte, les inquiétudes reposaient en grande partie sur la capacité de la banque à trouver une solution de gestion des API appropriée et compatible qui lui permettrait de gagner du temps, d’accroître l’efficacité et d’accélérer la mise sur le marché. Après une évaluation approfondie de l’écosystème d’outils de gestion des API, l’équipe de Bank Albilad a opté pour API Connect, dont l’évolutivité, la flexibilité et les fonctionnalités intuitives à l’échelle de l’entreprise permettraient de créer, de gérer, de sécuriser, de diffuser et de monétiser ses API de manière cohérente, contribuant ainsi à alimenter la transformation numérique sur site et dans tous les clouds.

Mais il y avait quelques considérations clés.

« Lorsque nous avons commencé notre parcours vers la banque ouverte conformément aux normes de l’Arabie saoudite, nous n’étions pas sûrs d’être en mesure d’y parvenir en utilisant API Connect, car le cadre comprenait des directives en matière d’expérience client, des spécifications d’API, des exigences de mise en œuvre et des directives opérationnelles que nous devions atteindre et respecter. Nous avons donc commencé à étudier le marché à la recherche d’autres produits alternatifs qui viendraient compléter API Connect pour atteindre ces objectifs », poursuit BAB.

Finalement, l’équipe de Bank Albilad contacterait les partenaires locaux d’IBM pour obtenir des garanties quant à la viabilité du produit. C’est ainsi qu’a commencé le parcours rapide de Bank Albilad vers la conformité. « La réponse de l’équipe IBM à nos préoccupations a été excellente. Nous avons organisé plusieurs sessions avec l’équipe au cours desquelles nous avons décrit les nombreux obstacles auxquels nous étions confrontés et leur soutien était sans précédent. Ils ont étudié une implémentation similaire selon les normes mondiales, ont trouvé une implémentation similaire à l’aide d’IBM API Connect et l’ont appliquée à notre cas. Et ça a fonctionné ! », explique BAB.

Après l’utilisation d’API Connect, des tests ont suivi. L’équipe de Bank Albilad a été en mesure de développer une plateforme de banque ouverte qui respecte les politiques, les procédures et les bonnes pratiques de sécurité de base définies, conformément aux normes du Royaume avant l’échéance. « Nous avons effectué plusieurs tests pour garantir la conformité et la certification en matière de sécurité, notamment. Nous avons été impressionnés par la façon dont cet outil nous a aidés à faciliter un développement rapide grâce à ses politiques intégrées, à ses politiques de carte et à ses configurations. Ses fonctionnalités intuitives nous ont aidés à accélérer la livraison de notre part, en réduisant les délais de mise sur le marché et en nous aidant à respecter les délais grâce à ses capacités low code », selon BAB.