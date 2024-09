Banco Santander

Aujourd'hui, avec plus de trois années d'expérience chez Santander, le laboratoire changé d'état d'esprit en matière de blockchain. Alors qu'auparavant l'accent était mis sur la « technologie » de la blockchain – par exemple le protocole qui sortira vainqueur sur le marché – la maturation de la blockchain a recentré le débat sur le cas d'utilisation. Ce qui motive cette nouvelle perspective sur la blockchain est simple : les clients des grandes banques d'affaires réclament de plus en plus la blockchain pour résoudre des problèmes concrets. Le laboratoire blockchain de Santander a également vu une énorme opportunité, encore inexploitée, de faciliter les paiements pour les particuliers, notamment dans les régions du monde où les infrastructures de paiement traditionnelles font défaut. Pour saisir ces opportunités, le laboratoire blockchain de Santander développe activement des solutions de paiement basées sur la technologie de grand livre distribué de la blockchain. Santander, grâce à sa participation au consortium we.trade, propose également ses services sur la base de la capacité de contrats intelligents de la blockchain. De nombreuses banques et entreprises recherchent un moyen plus efficace et rentable de faire du commerce à l'international. La solution we.trade, basée sur la plateforme IBM Blockchain et optimisée par la technologie Hyperledger Fabric, offre aux clients des banques un accès à une interface conviviale en exploitant des contrats intelligents innovants et ouvre de nouvelles opportunités de trading.