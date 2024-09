« Bradesco, multinationale de services financiers de premier plan ayant son siège en Amérique latine, a été l’une des premières à adopter la technologie d’IA et à innover dans ce domaine. Chez Bradesco, nous sommes enthousiastes à l’idée d’explorer et d’expérimenter les modèles de watsonx.ai, afin de faire évoluer notre stratégie d’intelligence artificielle et de stimuler l’innovation au sein de l’écosystème que nous avons construit avec Inovabra, notre infrastructure d’entreprise pointe. »

M. Fernando Freitas

responsable de l’innovation

Banco Bradesco S.A.