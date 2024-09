Advanced Technology Services (ATS) Group

Au cours du programme, ATS a mis à profit son expertise en contribuant à la réplication des piles de solutions sur site sur l’infrastructure AWS. La société a également développé des solutions POC pour les clients qui attendaient avec impatience la sortie officielle du logiciel IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud sur AWS, recueillant ainsi des informations sur la manière de créer ses propres offres autour du produit.

« En avançant dans le programme bêta, nous avons vu comment la solution fonctionnait, à quel point elle était facile à utiliser pour nous qui sommes des experts du domaine même si, à première vue, cela paraissait compliqué », explique T. Conley. « Nous avons vu comment nous pouvions aider les personnes à utiliser un système qu’ils ne connaissent pas. Nous avions là l’occasion de faire quelque chose de véritablement unique. »

Pour simplifier l’adoption et la gestion de la solution, ATS a développé deux offres basées sur IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS, un produit logiciel sous licence d’IBM désormais disponible sur AWS Marketplace à un prix forfaitaire basé sur la capacité :

Une solution complète de services gérés, comprenant l’achat de licences IBM et Amazon, l’installation et la configuration, la migration des données et la gestion continue, facturée mensuellement

Des services de conseil portant sur l’installation, la configuration et la migration de solutions, pour un montant unique de frais d’honoraires

Ces offres mettent les clients en relation avec des spécialistes ATS possédant une vaste expérience des plateformes IBM et AWS. « Pour mener à bien ces implémentations, il faut savoir se placer des deux côtés de la barrière, et c’est l’un des grands avantages que nous apportons aux clients », souligne M. Conley.

ATS apporte également une valeur mesurable en calculant avec précision pour chaque client les exigences de capacité et de performances d’une installation IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS, basée sur des instances Amazon Elastic Compute Cloud et des volumes Amazon Elastic Block Storage. Grâce à sa solution Galileo Performance Explorer, ATS peut dimensionner correctement une installation dès le déploiement initial et permettre ainsi de réaliser d’importantes économies.

Que ce soit sur IBM Cloud ou AWS, IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud offre une véritable mobilité des données hybrides multicloud pour la continuité de l’activité et la mobilité des workloads. Les entreprises peuvent améliorer les performances et optimiser l’infrastructure de cloud public, tout en étendant leurs investissements actuels sur site au cloud public.

Conçu pour se connecter aux environnements qui utilisent IBM SAN Volume Controller et les produits IBM FlashSystem, IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud s’intègre également à plus de 450 systèmes de stockage supplémentaires d’IBM et d’autres fournisseurs lorsqu’il est virtualisé par IBM Storage. Un ensemble complet de fonctionnalités et de services communs rationalise la gestion des ressources de stockage tout en garantissant la protection des données entre les cloud privés et publics. En particulier, les volumes alloués de manière dynamique, les snapshots économes en espace et la hiérarchisation automatisée et intelligente d’IBM EasyTier contribuent à réduire le coût total de possession lié au stockage sur site et dans le cloud comme infrastructure en tant que service (IaaS), y compris les volumes d’Amazon Elastic Block Storage. « Nous pouvons déplacer les données de haut en bas entre un stockage plus onéreux et un stockage à moindre coût. Aucun autre fournisseur de cloud n’offre cette capacité », commente Timothy Conley.