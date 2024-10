Chaque entreprise souhaite que ses employés soient les plus productifs possibles. Toutefois, certains des systèmes et processus mis en place peuvent entraver cette productivité. Le déploiement de nouvelles applications métier s'accompagne d'une phase d'apprentissage plus ou moins longue, et même les utilisateurs les plus chevronnés peuvent avoir à du mal à suivre les bonnes pratiques en toutes circonstances. Ainsi, malgré leurs efforts, les entreprises n'obtiennent pas toujours le retour sur investissement souhaité.

C'est comme ça qu'Assima a réalisé qu'elle avait la possibilité d'aider ses clients à atteindre leur plein potentiel. Germain Bourgeois, directeur des opérations en EMEA, explique : « Donner aux employés des conseils de manière proactive est bien plus efficace que d'attendre qu'ils demandent de l'aide ou, pire encore, qu'ils fassent une erreur qui devra être corrigée plus tard. C'est cette prise de conscience qui nous a poussés à développer une solution intelligente de superposition d'applications capable d'analyser l'écran d'un utilisateur et de lui fournir des informations et des conseils pertinents pour améliorer ses performances. »

Depuis sa création en 2002, Assima est passée de 5 à plus de 160 employés, décrochant au passage certaines des plus grandes entreprises du monde comme clients. Une partie de cette croissance réside dans la volonté de l'entreprise de s'adapter.

« À l'origine, nous proposions nos solutions sous forme de logiciels sur site, mais nos clients nous ont fait savoir qu'ils préféraient les modèles de tarification et la flexibilité propres au cloud, explique M. Bourgeois. Nous savions qu'il était temps de passer à un modèle de livraison de logiciels en tant que service [SaaS] et nous devions ainsi trouver un fournisseur de services cloud qui répondrait à nos besoins. Nos principaux critères étaient la fiabilité et la sécurité. En effet, si ces caractéristiques étaient importantes pour tous nos clients, elles s'avéraient essentielles pour ceux travaillant dans les secteurs de la santé et bancaire, qui constituent une bonne partie de notre clientèle. »

Il poursuit : « Nous ne voulions pas seulement un fournisseur de services cloud. Nous souhaitions trouver un partenaire technologique qui pourrait nous aider à faire passer nos solutions au niveau supérieur. Nous voulions spécifiquement explorer l'utilisation de l'IA et nous nous sommes donc penchés sur les fournisseurs qui investissent dans la R&D [recherche et développement]. »