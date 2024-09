Asepeyo a choisi la plateforme de développement IBM Mobile Foundation, qui fournit des middlewares mobiles professionnels simples et évolutifs. Grâce à cette solution, les développeurs de Costaisa ont pu créer une application fonctionnant avec les systèmes d'exploitation Apple iOS et Google Android à l'aide d'une simple base de code et de langages de programmation Web qui leur étaient familiers. Ce processus de développement accéléré n'aurait pas été possible si l'équipe avait choisi une autre approche. En outre, la solution Mobile Foundation a été conçue pour offrir un contrôle de sécurité et de qualité renforcé, une gestion complète du cycle de vie mobile et une logique côté serveur qui ont permis à Costaisa d'accéder rapidement aux informations en temps réel des systèmes back-end. La solution IBM prend également en charge les magasins d'applications les plus populaires pour simplifier la distribution des applications créées. Enfin, en offrant un accès facile aux services IBM® Watson® depuis l'offre cloud IBM Bluemix®, la solution permet aux développeurs d'intégrer des capacités cognitives avancées à leurs applications.

L'application Asepeyo offre aux administrateurs RH un nouvel ensemble d'outils puissants. Elle envoie notamment des alertes en temps réel lorsque les employés ont un accident ou demandent une assistance médicale et suit l'état des formulaires et certificats de congé de maladie devant être remplis. Les employeurs disposent également de canaux directs vers le réseau de soins de santé d'Asepeyo ; une plateforme de commerce électronique permettant de commander des trousses de secours et autres fournitures médicales ; et un tableau de bord personnalisable pour garder un œil sur le taux d'absentéisme des employés, leurs statistiques de bien-être ou encore les dépenses de l'entreprise. Selon M. Pagés, « l'application fournit autant d'informations que possible pour aider les administrateurs à prendre des décisions en ligne ».