Dans l’ensemble de l’organisation, Ascendis constate les avantages de la consolidation et du reporting mensuels. Des données précises conduisent à plus de visibilité. Plus de visibilité permet d’obtenir de meilleures informations. De plus, l’accès à de meilleures informations permet de prendre des décisions éclairées et d’agir en connaissance de cause.



« Avant, nous n’avions pas de consolidation mensuelle », précise Jaco Henning. « Maintenant, oui. Nous n’avions pas de relevé mensuel de flux de trésorerie. Maintenant, oui. Aujourd’hui, nous avons des informations disponibles chaque mois pour l’ensemble du groupe, alors qu’auparavant, ce n’était qu’une fois par an. »

Il continue : « Grâce à Cognos, la direction peut voir ce qui se passe dans le groupe et examiner nos départements commerciaux sur le plan financier, les comparer aux budgets et aux prévisions, et voir s’ils sont sur la bonne voie. Parce qu’ils bénéficient d’une vue d’ensemble, ils peuvent mieux gérer l’entreprise. »

Dans un cas, les rapports financiers du système ont révélé une divergence potentiellement risquée liée à la trésorerie. « Nous avons comparé le rapport au compte bancaire et nous avons constaté que l’entreprise ne générait pas le bon niveau de liquidités », se souvient Jaco Henning. « Nous n’arrivions pas à rembourser notre dette. Le système nous a donc aidés à identifier ces types de problèmes ou de risques afin que nous puissions travailler à leur résolution suffisamment tôt. »

Jaco Henning apprécie le contrôle que le logiciel Cognos Controller donne à Ascendis. « Avec Cognos, nous disposons de rapports de journalisation qui nous indiquent ce qui s’est passé et comment les informations évoluent », déclare-t-il. « Notre ancien système n’offrait pas ce type de contrôle. Il n’était donc pas possible de surveiller l’accès. »

Les données sont également plus cohérentes, ce qui facilite et améliore les analyses. « Le plan comptable est désormais le même dans l’ensemble du groupe », précise Yolandi van den Berg. « Tout le monde déclare les revenus sur la même ligne. Les rapports sont cohérents. »

Aujourd’hui, Ascendis continue de peaufiner et de personnaliser le système, et utilise davantage de fonctionnalités à mesure que l’organisation évolue. « Nous trouvons de plus en plus de moyens d’utiliser Cognos, par exemple pour améliorer nos processus budgétaires et prévisionnels », conclut Jaco Henning. « C’est là que nous en sommes à ce stade. Mais il est certain que vous ne pouvez pas gérer une entreprise sans un outil comme Cognos. »