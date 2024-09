Connaissant bien les solutions SAP, ARYZTA souhaitait passer à la dernière version de SAP® Business Warehouse powered by SAP HANA. Cependant, l'entreprise a constaté que le dispositif SAP HANA proposé était trop important pour ses besoins, impliquant un coût total de possession plus élevé et de payer pour une capacité dont elle n'avait pas besoin.

ARYZTA a donc fait appel à Freudenberg IT (FIT), partenaire commercial IBM et fournisseur mondial de services informatiques gérés, qui lui a recommandé de déployer l'application SAP Business Warehouse powered by SAP HANA sur IBM Power Systems, fonctionnant dans un cloud privé sous le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com). FIT a évalué la taille de l'entrepôt de données à 12 To et a conçu une solution capable d'évoluer jusqu'à 16 To sans encourir de coûts de licence supplémentaires. FIT se charge de tout ce qui a trait à l'infrastructure, qui est fournie en tant que service à ARYZTA et comprend des services gérés pour l'application SAP HANA.



L'infrastructure de FIT comporte des serveurs IBM Power System E880, IBM Power System E850C et IBM Power System S824L.Ceux-ci sont virtualisés à l'aide de la technologie IBM PowerVM®, ce qui permet à ARYZTA d'exécuter plusieurs machines virtuelles au sein d'un seul et même serveur. La configuration du processeur, de la mémoire, du réseau et des ressources de stockage des machines virtuelles permet d'obtenir une réponse maximale du système à moindre coût, tout en optimisant les licences SAP HANA. La solution inclut également la fonctionnalité Live Partition Mobility, qui permet de déplacer les machines virtuelles d'un système à l'autre sans interruption de service. Ainsi, FIT garantit à ARYZTA une disponibilité continue, même pendant les opérations de maintenance de l'infrastructure.



ARYZTA envisage de mettre en œuvre SAP Business Planning and Consolidation, hébergé sur IBM Power Systems, afin de renforcer davantage ses capacités d'analyse. La conception de la base de données SAP HANA garantit une réponse ultra rapide aux requêtes standard et ad hoc sans avoir à préconfigurer les InfoCubes. L'entreprise économise ainsi considérablement en main d'œuvre technique et est en mesure de produire des rapports beaucoup plus rapidement.



Anoop Mohan précise : « Après une collaboration de plus de six ans, nous savions que FIT comprenait parfaitement notre activité et possédait l'expertise et l'expérience nécessaires pour nous aider à mettre en place un entrepôt de données adapté à nos besoins analytiques. En optant pour une solution d'infrastructure gérée en tant que service avec FIT, nous avions la certitude de pouvoir limiter notre coût total de possession, tout en bénéficiant d'une évolutivité accrue et d'un reporting plus rapide. »



« Grâce au professionnalisme et à l'expertise de l'équipe FIT, la transition vers SAP Business Warehouse powered by SAP HANA a été extrêmement fluide. Le projet a été mené dans les délais. C'est l'une des implémentations les plus fluides dont je me suis personnellement occupé. FIT nous a affecté des consultants dévoués, qui ont apporté leurs vastes connaissances techniques, et nous a prouvé une fois de plus sa fiabilité exceptionnelle en tant que partenaire. Qui plus est, l'assistance après la mise en service a été excellente, FIT se montrant toujours disponible pour nous aider à trouver une solution rapide au moindre problème. »



« En passant à une solution dédiée à SAP HANA sur IBM Power Systems en mode cloud privé, nous nous sommes ouvert un champ d'action beaucoup plus large. Nous pouvons améliorer et étendre les applications de base en intégrant d'autres solutions SAP sur une même instance SAP HANA. Étant donné que SAP HANA est hébergé sur la plateforme IBM Power Systems, nous sommes en mesure d'étendre la capacité des solutions SAP sans tout chambouler en optant pour de nouveaux dispositifs à taille fixe. »