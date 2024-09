Dans un monde de plus en plus numérisé, les données ont pris une place prépondérante dans la course à l'avantage concurrentiel. Pour rester à la pointe, les entreprises doivent aller au-delà de la simple gestion des volumes de données, il leur faut également analyser en profondeur leurs données commerciales et agir rapidement sur la base des informations qu'elles contiennent.

Pour gérer cette transformation, de nombreuses entreprises se tournent vers Arvato Systems, un spécialiste mondial de l'informatique qui possède des décennies d'expérience dans l'accompagnement des clients avec des solutions et des services personnalisés.



Martin Heitkämper, consultant en gestion SAP chez Arvato Systems, dresse la situation : « Nous aidons nos clients à exploiter le potentiel de leurs données d'entreprise, en leur fournissant des analyses et des rapports rapides et fiables qui leur permettent de garder une longueur d'avance sur la concurrence. »



En tant qu'acteur d'un marché des services informatiques en constante évolution, Arvato Systems doit constamment innover pour se différencier de ses concurrents et suivre l'évolution des tendances et des attentes des clients.



« Nos clients ne peuvent pas se permettre de rester inactifs, et nous non plus. Ils sont toujours à la recherche de moyens de travailler plus rapidement et de manière plus rentable, et nous devons fournir des solutions qui leur permettent d'y parvenir, sinon nous risquons d'être dépassés par d'autres fournisseurs. »